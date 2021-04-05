Bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika

Montrö bildirisinin yankısı sürerken bir bildiri de eski vekillerden! 96 ismin imzası var

-Memur-Sen Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz'un açıklamayı okuması - Kırşehir

Memur-Sen Kırşehir Şubesi öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu başkanları, bazı emekli amirallerin açıklaması ile ilgili Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Memur-Sen Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, darbenin imasına bile tahammüllerinin olmadığını söyledi.

Milletin 15 Temmuz'da darbe heveslilerine gereken cevabı ve dersi verdiğini vurgulayan Yavuz, "Darbe ima eden açıklamayı yapanların yargılanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir." diye konuştu.