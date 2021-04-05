Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

05.04.2021 14:17

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te, bazı emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te, bazı emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulunuldu.???????

Türkiye Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Kemal Kazak, yazılı açıklamasında, bazı emekli amirallerin yaptığı açıklamanın darbe dönemlerinden aşina olunan tehditleri içerdiğini belirtti.

Açıklamaların ülke demokrasisi için hiç de arzu edilmeyecek tehlikeleri içinde barındırdığını aktaran Kazak, hiç kimsenin mazide kalmış kötü anıları canlandırmaya, eski alışkanlıkları ve hastalıkları hortlatmaya cüret etmemesi gerektiğini vurguladı.

Kazak, "Halihazırda devletimiz, milletimizin kahır ekseriyetinin teveccühleriyle göreve gelmiş bir iktidar tarafından idare edilmektedir. Bu yolla milli irade devlet idaresinde vücut bulmuştur. Milli iradeye karşı olacak şekilde, siyasi tartışmalardan malzeme üretip devletimizi yeni bir kaos ortamına sürüklemeyi amaçlayan bu bildiriyi reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Kuskunlu Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Turgut, bazı emekli amirallerin yaptığı açıklamayla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu.

Turgut, dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına teslim ettikten sonra gazetecilere, hafta sonu yayınlanan bildirinin şokuyla uyandıklarını söyledi.

Abdulkadir Turgut, "Siverek Adliyesi'ne gelerek darbeci zihniyet hakkında suç duyurusunda bulundum. Ben bu suç duyurusunu bireysel olarak yapıyorum. Maddi olarak da uğradığımız zararların hesaplarının sorulmasını istiyorum." dedi.

Malatya

Kent merkezi Soykan Meydanı'nda bir araya gelen Malatya Sivil Toplum Kuruluşları üyesi çok sayıda kişi, ellerindeki "Geleneğimizde vesayete, geleceğimizde darbeye yer yok", "Haddinizi bilin", "Memleket sahipsiz değil", "Hodri meydan, millet burada darbeciler nerede" pankartı ve dövizleri taşıyarak bazı emekli amirallerin yaptığı açıklamayı protesto etti.

Malatya Sivil Toplum Kuruluşları adına açıklamaya yapan Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, emekli de olsa bazı darbe heveslilerinin siyasete müdahale etme, millet iradesine çelme takma, darbe çığırtkanlığı yapma ve gayrı milli odaklara selam çakma hastalığının devam ettiğini belirtti.

Söylemez, şunları kaydetti:

"Bu yönüyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 104 darbe tetikçisi, amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını isabetli buluyor, bu kararın faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri ortaya çıkaracak bir hukuki süreç üretmesini de bekliyoruz. Darbeye tevessül eden, milletin iradesini ve inanç değerlerini hedef gösteren, siyasi iradenin hukukunu yok etmeye yeltenen herkese haddi bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Yerli işbirlikçileri ile oyun kurmaya çalışan zelil güçlere gelince, değil 104 denizci tüm yerli hainler ve efendileri olarak bir araya gelseniz bile ne bu milleti yok edebilir ne de peygamber ocağını söndürebilirsiniz."

Söylemez, basın açıklamasının ardından Malatya Adliyesi'ne giderek açıklamayı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Kahramanmaraş

Memur-Sen Kahramanmaraş İl Temsilciliği, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Kahramanmaraş Adliyesi önünde bir araya gelen üyeler adına konuşan Memur-Sen Kahramanmaraş İl Temsilcisi Abdulaziz Aydın, kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladığını söyledi.

Aydın, söz konusu olayın millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bir açıklama olduğunu ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş, millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilinmektedir. Deniz kuvvetleri emeklisi sıfatıyla yayınladıkları bildiri içerik itibarıyla göstermiştir ki bunlar olsa olsa amiral eskisidir."

Açıklamanın ardından bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulunuldu

Kilis

Kilis'te Sivil Dayanışma Platformu üyeleri adliyeye gelerek bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Kilis Sivil Dayanışma Platformu adına adliye önünde açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Bekir Şen, millet iradesinin yanında olduklarını söyledi.

Şen, millet iradesine uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istediklerini vurguladı.

Adıyaman

Adıyaman'da da Memur-Sen üyeleri bazı emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adıyaman Adliyesi önünde bir araya gelen dernek üyeleri adına açıklama yapan Memur-Sen Adıyaman Şubesi Başkanı Ali Deniz, "Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü yoktur." dedi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Sivil Toplum Kuruluşları, Emekli, Yozgat, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika


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