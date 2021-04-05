Bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika

Sen Açıklaması detayı

- Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu açıklaması - Hakkari

Hakkari'de de Memur-Sen İl Temsilciliğinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları adına açıklamayı okuyan Yasin Aşkan, kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayınladığını belirtti.

Türkiye'nin artık darbecilerden hesap sorulan bir ülke olduğunu, söz konusu amiraller hakkında başlatılan soruşturmayı yerinde bulduklarını dile getiren Aşkan, şöyle dedi:

"Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Öte yandan bu bildiriye imza atanların siyasete müdahale aracı olarak kullandıkları rütbeleri ellerinden alınmalı, o rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir."

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er de yaptığı açıklamada, 104 emekli amiralin bildirisini şiddetle kınadıklarını söyledi.

Bildirideki amacın ülke üzerinde oynanan oyunlara çanak tutmak olduğunu ifade eden Er, şunları aktardı:

"Güçlü liderimiz sayın Recep Tayip Erdoğan olmasaydı Türkiye'nin temelini çoktan sarsmışlardı. 28 Şubat'ta denediler olmadı. Doğu ve Güneydoğu'da hendekler kazdılar olmadı. İstanbul'da ağaç bahanesiyle gezi direnişi gerçekleştirdiler yine olmadı, 15 Temmuz 2016 da Darbe girişiminde bulundular oda olmadı. Halk olarak 15 temmuz gecesi de vatanımızın yanındaydık, bu günde yanındayız, yarın da yanında olacağımızı açık açık ilan ediyoruz."

Açıklamaya Terörden Zarar Görenler Derneği Başkanı Mehmet Yoldaş, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği üyeleri de destek verdi.