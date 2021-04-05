Bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika

İlim Yayma Cemiyeti

Toplanan gruptan görüntüler

Eğitime Destek Platformu Başkan Yardımcısı Emin Tunçaz'ın konuşması Osmaniye, Mersin ve Hatay'da bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

MERSİN - Mersin'de, 22 sivil toplum kuruluşunun üyeleri bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Yenişehir ilçesindeki İlim Yayma Cemiyeti Mersin Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu önünde toplanan grup adına açıklama yapan Eğitime Destek Platformu Başkan Yardımcısı Emin Tunçaz, bazı emekli amiralin açıklamasının gayri hukuki amaçlar içerdiğini savundu.

Açıklamaların millet iradesi karşıtı ifadelerden oluştuğunu dile getiren Tunçaz, şöyle konuştu:

"Sonucu kaos yaratmak olan ve kasıt içeren bu bildiriyle ifade edilen üst akıl göndermesinin farkında ve karşısındayız. Yine ülke gündemine vesayet tohumları ekmek anlamına gelen bu bildirinin cezasız kalmasını istemiyoruz. Görüş bildirme ve eleştiri yapma sınırını aşan, geçmiş darbelere gönderme yaparak demokrasi dışı yollara davetiye çıkaran, milletimizi tehdit eden emekli amirallerin bildirisini kınıyor, bu hukuk dışı bildirice imzası olan herkes için tek tek suç duyurusunda bulunuyoruz."