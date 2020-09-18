Bazı fertlerinde Kovid-19 görülen Iraklı aile Diyarbakır'da öğrenci yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Bazı fertlerinde Kovid-19 görülen Iraklı aile Diyarbakır'da öğrenci yurduna yerleştirildi
Diyarbakır'dan Almanya'ya gitmek üzere hazırlık yapan 5 kişilik Iraklı aile, anne ve babanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine öğrenci yurduna yerleştirildi.
Diyarbakır'dan Almanya'ya gitmek üzere hazırlık yapan 5 kişilik Iraklı aile, anne ve babanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine öğrenci yurduna yerleştirildi.
Alınan bilgiye göre, tatil için gittikleri Irak'ın kuzeyinden Diyarbakır'a gelen ve hava yolu ile yaşadıkları Almanya'ya gitmek için hazırlık yapan aile fertlerine Kovid-19 testi yapıldı.
Yapılan testte anne ve babanın sonucu pozitif, 3 çocuklarınınki ise negatif çıktı.
Bunun üzerine aile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Süleyman Bin Halid Yurdu'na yerleştirildi.
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