Bazı gözlüklerin ithalatında birim gümrük kıymeti 133 dolar oldu

Bazı gözlük türlerinin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 133 dolar olarak belirlendi.

Bazı gözlük türlerinin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 133 dolar olarak belirlendi. Ticaret Bakanlığının "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2008/8) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, "plastik maddelerden olanlar", "diğer maddelerden olanlar", "plastik camlı olanlar" ve "diğerleri" kategorilerindeki gözlüklerin ithalatında uygulanan birim gümrük kıymeti kilogram başına 133 dolar oldu.

Ticaret, Tebliğ, Gazete, Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Bazı gözlüklerin ithalatında birim gümrük kıymeti 133 dolar oldu - Son Dakika Ekonomi

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