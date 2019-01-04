Son Dakika Haberleri: Bazı İdo Seferleri İptal Edildi

Bazı İdo Seferleri İptal Edildi

22 dakika önce

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bazı İdo Seferleri İptal Edildi, System.String[]
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa-Armutlu-Bandırma-Yenikapı ve Kadıköy arasında yapılan seferlere ilişkin duyuru yaptı. İDO'nun resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve Bandırma-Bostancı arasındaki bazı seferler yapılamayacak. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli misafirlerimiz, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 Ocak Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferi ile Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz." Öte yandan, kent genelinde fırtına ve sağanak yağışını etkisi sürüyor. Birçok noktada olumsuzluk yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, kar küreme araçlarıyla hazır bekletiliyor

(Medeni Topaloğlu-Aydemir Kadıoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:56 Kaynak: İHA

İtü, Kadıköy, Bursa, Ekonomi
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