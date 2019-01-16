Son Dakika Haberleri: Bazı illerde okullar tatil edildi

Bazı illerde okullar tatil edildi

11 dakika önce

Yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 6 ilde, 17 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi.

Bazı illerde okullar tatil edildi, System.String[]
Yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 6 ilde, 17 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:45 

Ekonomi
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