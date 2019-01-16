Bazı illerde okullar tatil edildi
11 dakika önce
Yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 6 ilde, 17 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi.
Yoğun kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle 6 ilde, 17 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:45
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