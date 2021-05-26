Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, toplumun çok geniş bir kesiminin uzun zamandan beri sosyal medyadan, elektronik postalarla, mesajlarla komisyon üyelerine, milletvekillerine matrah artırımı, stok affı, sicil affı ve buna bağlı diğer aflarla ilgili taleplerini dile getirdiklerini belirterek, "Bu siyasi bir konu değil, toplumsal talep" dedi.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sürüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, AK Parti iktidarı süresince 11 kez vergi affına gidildiğini, ortalama 20 ayda bir yapılandırma yapıldığını belirtti. 2000 yılından bu yana yapılandırma sonrası tahsilat oranlarını sıralayan ve bu oranın sürekli azaldığını dile getiren Hamzaçebi, "Ne kadar çok vergi affı çıkarırsanız tahsilat oranları o kadar çok aşağı inecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hamzaçebi, kanun teklifinde öngörülen matrah artırımının doğru olmadığını, matrah artırımıyla vergi denetiminden beklenen amacın sağlanmasının mümkün olmadığını savundu.

"Bu kanun teklifi bir ihtiyaçtı"

Komisyon Sözcüsü Koçer, çok geniş bir kitlenin talebi olan bu düzenlemeyi hazırladığı için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz'e teşekkür etti. Koçer, "Çok geniş bir kesim uzun zamandan beri sosyal medyadan, elektronik postalarla, mesajlarla komisyon üyelerine, milletvekillerine matrah artırımı, stok affı, sicil affı ve buna bağlı diğer aflarla ilgili taleplerini dile getiriyorlar. Bu siyasi bir konu değil, toplumsal talep." diye konuştu.

Komisyondaki görüş, öneri ve eleştirileri yanıtlayan Demiröz, kanun teklifinin teknik olduğunu ve eksikliklerin düzenlenebileceğini ifade etti.

Düzenleme kapsamında yer alan matrah artırımının zorunlu olmadığını söyleyen Demiröz, öte yandan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "sektörel yapılandırma" önerisinin Anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olacağına dikkati çekti.

Demiröz, "Devlet buradan mali kaynak sağlamak için yapmıyor. Piyasada karşılaşıyoruz, reel sektördeki sıkıntının giderilmesini istiyoruz. Bu kanun teklifi bir ihtiyaçtı, bunun karşılanmasını sağlamak istiyoruz." dedi.

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, teklifin maddelerinin uzunluğu göz önüne alınarak, okunmadan görüşmelerine geçilmesini oylamaya sundu.

Komisyonda yapılan oylama sonucunda maddelerin okunmaması kabul edilerek, teklifin maddelerinin görüşmelerine geçildi.