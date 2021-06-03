Üye Girişi
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (3) - Son Dakika

Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (3)

03.06.2021 04:47
Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (3), System.String[]

Mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, artırımda bulundukları seneler için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin söz konusu vergi türleri hakkında daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.

Mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, artırımda bulundukları seneler için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin söz konusu vergi türleri hakkında daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu ile matrah ve vergi artırımı yoluyla işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek, kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Buna göre, mükelleflerin gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, artırımda bulundukları yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri hakkında daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak. Bu şekilde beyan edilecek gelirlere uygulanacak oran ve tutarların tespitinde ekonomik gelişmelere paralel olarak belirlenen matrahlar esas alınacak. Böylece mükelleflere, vergi cezaları ve gecikme faizlerine muhatap olmadan, vergilerini ödeme imkanı sağlanacak ve artırımda bulunulan vergiler ve dönemler için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmamak suretiyle gelirlerin doğru beyan edilmesi teşvik edilecek.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahları, 31 Ağustos 2021'e kadar, 2016 takvim yılı için yüzde 30'dan yüzde 35'e yükseltildi, 2020 yılı için yüzde 20'den yüzde 15'e düşürüldü. Söz konusu oran, 2017 takvim yılı için yüzde 30, 2018 takvim yılı için yüzde 25, 2019 takvim yılı için yüzde 20, 2020 takvim yılı için yüzde 20 oranından az olmamak üzere artırılabilecek.

Ayrıca, matrah artırımında bulunan mükelleflerin beyan edecekleri ve üzerinden vergi hesaplanacak matrahlar için asgari tutarlar belirleniyor.

Daha önce zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş yahut ilgili yıllarda faaliyette bulunulmuş veya gelir elde edilmiş olsa da bu faaliyetlerin ve gelirlerin vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılmış olması nedeniyle matrah bulunmaması halleri ile mükellefler tarafından beyan edilen matrahlara uygulanan oranlar sonucu bulunan matrahlara alt sınır getiriliyor.

Kurumlar vergisi mükelleflerinin artırımda bulundukları kurumlar vergisi matrahlarının yanı sıra vergi tevkifatına tabi olan kazanç ve iratları üzerinden tevkif edilen vergileri de artırmaları şart olacak.

Kanunla gelir (stopaj) vergisi ve kurumlar (stopaj) vergisine ilişkin vergi ve matrah artırımı hükümleri düzenleniyor. Mükelleflerin artırımda bulunulan vergiyi ödemeyi kabul ettikleri vergilendirme dönemleri ile ilgili olarak artırıma konu ödemeler dolayısıyla gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.

Katma Değer Vergisi mükelleflerinin vergi artırımında bulunmaları halinde, artırımda bulundukları dönemler için haklarında KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyatına muhatap tutulmayacak.

Matrah veya vergi artırımında bulunan ve bu konudaki şartları yerine getiren mükelleflerin, defter ve belgeleri incelenmeyecek ve artırıma konu olan vergilerle ilgili olarak tarhiyat yapılmayacak.

Mükelleflerin defter ve belgeleri üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olması, ilgili yıllar için mükellefler tarafından matrah veya vergi artırımında bulunulmasına engel olmadığı gibi idarenin, artırımda bulunulmayan yıllar veya dönemler için vergi incelemesi yapma hakkı saklı olacak.

Matrah veya vergi artırımında bulunulması, düzenlemenin yayımı tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerine engel teşkil etmeyecek. Ancak maddede yer alan inceleme yapma hakkına yönelik hükümler saklı kalmak kaydıyla vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 2 Ağustos 2021'e kadar sonuçlandırılmaması halinde bu işlemlere devam edilmeyecek. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacak.

İnceleme ve takdir sonucu tarhiyata konu matrah farkı tespit edilmesi halinde, inceleme raporları ile takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla inceleme ve takdir sonucu bulunan matrah farkı, bu madde hükümleri ile değerlendirilecek.

Matrah veya vergi artırımına ilişkin hükümlerden defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar yahut hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen yahut kısmen sahte olarak düzenleyenler faydalanamayacak.

Söz konusu hükümlerden, terör suçundan hüküm giyenler ve haklarında terör örgütlerine yahut Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri yahut Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında incelenmesi ve araştırılması talep edilenler de yararlanamayacak.

Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.

(Sürecek)

Katma değer vergisi, Kurumlar Vergisi, Vergi, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (3) - Son Dakika


Son Dakika

Ünlü yapımcı Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti Ünlü yapımcı Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti Süper Lig ekipleri kazan kaldırdı! Kulüpler Birliği yenilenen yabancı sayısı kuralına ateş püskürdü Süper Lig ekipleri kazan kaldırdı! Kulüpler Birliği yenilenen yabancı sayısı kuralına ateş püskürdü Sosyal medyadan atıştılar! Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kocasakal tepkisi Sosyal medyadan atıştılar! Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kocasakal tepkisi Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek Ormanda asılı bulunan kadın, kardeşini arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' demiş Ormanda asılı bulunan kadın, kardeşini arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' demiş Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim Ünlü manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken Bafetimbi Gomis paylaşımı: Tebrik ederim kardeşim Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:21 Son Dakika: TFF'den yabancı oyuncularla ilgili yeni karar çıktı
18:17 Birleşmiş Milletler'den Emine Erdoğan'a anlamlı ödül!
18:07 İsviçre, Türkiye'yi listeden çıkardı! Koronavirüste riskli ülkeler listesinde artık Türkiye yok
17:52 Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi
17:43 İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar
17:21 Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu
17:12 Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu
17:11 Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış
17:04 Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak
17:03 Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmak için anlaştı Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmak için anlaştı         
23:34
Son anket sonuçlarına sinirlenen Muharrem İnce Son anket sonuçlarına sinirlenen Muharrem İnce "elinizi vicdanınıza koyun" diyerek partisinin oy oranını verdi         
23:04
Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı         
22:18
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Son anket sonuçlarında İYİ Parti sürprizi! Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy kopardılar Son anket sonuçlarında İYİ Parti sürprizi! Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy kopardılar         
18:56
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi         
13:40
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı         
12:45
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak         
11:11
Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
Ayrı yaşadığı karısını kaçırarak kendi mezarını kazdırdı, sonra otele götürüp tecavüz etti Ayrı yaşadığı karısını kaçırarak kendi mezarını kazdırdı, sonra otele götürüp tecavüz etti         
09:08
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 06:09:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement