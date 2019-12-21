Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi - Son Dakika
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Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi

6 saat önce

TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi, System.String[]

TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Teklifte bulunan Devlet Memurluğu Kanunu güvenlik soruşturması hükümlerine ilişkin maddeler yasa teklifinden çıkarıldı.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun teklifine göre, Milli Parklar Kanununa tabi alanlar üzerinde bulunan yapı ve tesisler 20 yıla kadar kiraya verilebilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermayesi ayrıca kültür veya turizm yatırımlarının alt yapı hizmetlerini yapmak, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmaz mal alımı ve kültür veya turizm yatırımlarına ilişkin kamulaştırma bedelleri için destek sağlayabilecek.

8 Aralık 2004 tarihinden önce yapılmış olan kamulaştırma ve avans karşılığı kamulaştırma iş ve işlemlerine ilişkin davalar Çevre ve Şehircilik bakanlığı aleyhine açılabilecek. İmalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna olacak.

Kanun teklifinde bulunan Devlet Memurluğu Kanunu güvenlik soruşturmasına ilişkin hükümleri kanun teklifinden çıkarıldı.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:05 Kaynak: İHA
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