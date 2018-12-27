Son Dakika Haberleri: Bazı Kimyasalların İthalatı İçin Tarife Kontenjanı Açıldı

Bazı Kimyasalların İthalatı İçin Tarife Kontenjanı Açıldı

1 saat önce

Bazı kimyasalların ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.

Bazı Kimyasalların İthalatı İçin Tarife Kontenjanı Açıldı, System.String[]
Bazı kimyasalların ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak'ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, fosforöz asit, trikloroetilen, asetilaseton, asetik asit, vinil asetat, butil akrilat, akrilonitril, sodyum lügnosülfonat sulu çözeltisi, reçine asitleri, titanyum oksit ve tungsten içeren katalizör, çamaşır ve bulaşık makinelerinin aksam ve parçalarının üretiminde kullanılan akrilonitril butadien stiren kopolimeri ve poli (vinil alkol) kimyasalların, belirlenen miktarlarda ithalatında gümrük vergisi uygulanmayacak.

Klima üretiminde kullanılan rotatif tip kompresörlerin 450 bin ve LED diyotlu baskılı devre kartlarının 40 milyon adete kadar ithalatında da gümrük vergisi alınmayacak.

Tarife kontenjanı dışında yapılacak ithalat işlemlerinde söz konusu eşyalar için İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde tespit edilen gümrük vergisi uygulanacak.

Tarife kontenjanları 15 Şubat 2020'ye kadar geçerli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:20 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Ekonomi
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