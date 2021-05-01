Bazı KİT'lerden alınacak hasılat tahakkuk tutarının Hazine ve Maliye Bakanlığına ödenme süresi değişti

Bazı kamu iktisadi teşebbüslerinden (KİT) alınacak aylık gayrisafi hasılat tahakkuk tutarı "en geç takip eden ayın sonuna kadar" Hazine ve Maliye Bakanlığına ödenecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce "her ayın 20'sine kadar" şeklinde düzenlenen bazı KİT'lerden alınacak aylık gayrisafi hasılat tahakkuk tutarının ödemesi, "en geç takip eden ayın sonuna kadar" Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına yapılacak.

Ödenen bu tutarlar bütçeye gelir yazılacak.