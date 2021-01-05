Bazı kurs ve eğitim merkezlerine yüz yüze eğitim izni - Son Dakika

Bazı kurs ve eğitim merkezlerine yüz yüze eğitim izni
05.01.2021 15:12
Milli Eğitim Bakanlığı, belirli şartlara ve kısıtlamalara uygun bazı yerlerde yüz yüze eğitime başlanabileceği açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, belirli şartlara ve kısıtlamalara uygun bazı yerlerde yüz yüze eğitime başlanabileceği açıklandı.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi korona virüs salgını önlemleri sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildiği hatırlatıldı. Yazıda, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile sürücü kurslarında sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlanabileceği ifade edildi. Özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitime ise 15 Şubat'ta Bu arada yüz yüze eğitime başlayacak özel öğretim kurumlarında eğitim dönemi sonunda sınav yapılacak.
(İHA)
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