Bazı Latin Amerika Ülkeleri ve ABD Venezuela'nın İç İşlerine Karışmıştır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin, "Maalesef son zamanlarda özellikle bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD, sürekli Venezuela'nın iç işlerine karışmıştır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin, "Maalesef son zamanlarda özellikle bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD, sürekli Venezuela'nın iç işlerine karışmıştır." dedi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye'nin, ülkelerin dışlanmasına, izolasyonuna ve iç işlerine müdahalesine karşı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Maalesef son zamanlarda özellikle bazı Latin Amerika ülkeleri ve ABD, sürekli Venezuela'nın iç işlerine karışmıştır." ifadelerini kullandı.



Venezuela'nın doğal zenginlikler bakımından dünyanın en güzel ülkeleri arasında yer aldığını dile getiren Çavuşoğlu, ancak bugüne kadar o zenginlikleri kullanma konusunda geri kaldığına işaret etti.



Ülkede şu anki gelişmelerin ciddi şekilde endişe verici olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu zor şartlarda Venezuela'nın ekonomisine de destek vermeye çalıştığını hatırlattı.



Çavuşoğlu, "Fakat şimdi seçimle gelmiş bir başkan var, diğer taraftan meclis başkanı kendisini de facto olarak başkan ilan ediyor. Bu çok garip bir durum yani burada başkan nasıl olunur belli. Bazı ülkeler de bunu tanıdı. Şimdi bu esasen bir kaosa yol açabilir." diye konuştu.



"Türkiye demokrasiye yönelik desteğini güçlü şekilde vurguladı"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak son gelişmeler hakkında bilgi aldığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin demokrasiye yönelik desteğini güçlü şekilde vurguladığını anlattı.



Çavuşoğlu, "İnşallah Venezuela sükunetle iç barışı sağlayarak bu süreci atlatır. Aksi takdirde vahim gelişmeler olabilir. Bundan da endişe duyuyoruz. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



(Sürecek)

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