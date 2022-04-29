Bazı milletlerarası anlaşmalara dair kanunlar Resmi Gazete'de - Son Dakika

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Bazı milletlerarası anlaşmalara dair kanunlar Resmi Gazete'de

29.04.2022 10:29
Bazı milletlerarası anlaşmalara dair kanunlar Resmi Gazete'de

Türkiye'nin Özbekistan, Ekvator, Venezuela, Zambiya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Sırbistan, Katar, Güney Sudan ve Somali ile ayrı ayrı imzaladığı anlaşma, protokol ve mutabakat zaptlarına ilişkin kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'nin Özbekistan, Ekvator, Venezuela, Zambiya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Sırbistan, Katar, Güney Sudan ve Somali ile ayrı ayrı imzaladığı anlaşma, protokol ve mutabakat zaptlarına ilişkin kanunlar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Türkiye'nin 9 ülkeyle ayrı ayrı imzaladığı anlaşma, protokol ve mutabakat zaptlarının onaylanmasına ilişkin kanunlar yer aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunlar şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında Eğitim ve Öğretime İlişkin İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Ekvator Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin KKTC'de Eğitim- Araştırma Yerleşkeleri (ASBÜ-KKTC) Kurmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Devriye Polis Hizmetlerinin Uygulanması Hususunda Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İş Birliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Madencilik Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı ile Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

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Özbekistan, Ekvador, Türkiye, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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