Bazı öğrenciler sınava dakikalar kala yetişti - Son Dakika

Bazı öğrenciler sınava dakikalar kala yetişti

Bazı öğrenciler sınava dakikalar kala yetişti İstanbul Üniversitesi'nde YKS sınavı 1. oturumu başladı İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girmek isteyen öğrencilerden bazıları sınava son dakikalarda yetişti.

Bazı öğrenciler sınava dakikalar kala yetişti

Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti

İstanbul Üniversitesi'nde YKS sınavı 1. oturumu başladı

İSTANBUL - İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na girmek isteyen öğrencilerden bazıları sınava son dakikalarda yetişti. Veliler ise dışarıda oturarak çocukları için dualar etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde sınava girmek için erken saatlerde gelmeye başlayan adaylara ilk olarak kapıdaki görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş kontrolü yapıldı. Daha sonra yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında en az 1 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulanarak sınava gireceği salona alındı.

Girişte ellerini dezenfekte eden öğrencilere, maske dağıtımı yapıldı. Giriş için sırada bekleyen öğrencilere ve kampüs önünde duran ailelere, sosyal mesafeye uymaları yönünde güvenlik görevlileri tarafından sık sık uyarılar yapıldı. Öğrencilerden bazıları sınava son dakika koşarak geldi. Aileler ise tarihi üniversitenin önünde dua ederek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bazı öğrenciler sınava dakikalar kala yetişti - Son Dakika

Son Dakika

17:36 Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim 16:51 1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:46 Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 12:10 Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 10:47 Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
17:36
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
17:32
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
16:59
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti
16:51
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
16:49
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
16:39
Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır
16:34
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
16:09
Esra Şimşek'in canlı yayınına konuk olan Haluk Levent, yardım yaparken kimlere öncelik verdiğini anlattı
16:03
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
15:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 17:51:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bazı öğrenciler sınava dakikalar kala yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]