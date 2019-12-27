Bazı otomatik olmayan tartı aletlerinin ilk muayenesini TSE yapabilecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bazı otomatik olmayan tartı aletlerinin ilk muayenesini TSE yapabilecek - Son Dakika Ekonomi

Bazı otomatik olmayan tartı aletlerinin ilk muayenesini TSE yapabilecek

6 saat önce

Maksimum kapasitesi 2 bin kilogramın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletlerinin ve aks kantarlarının tamir ve ayar işleminden sonra yapılacak ilk muayeneleri Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) gerçekleştirilebilecek.

Bazı otomatik olmayan tartı aletlerinin ilk muayenesini TSE yapabilecek, System.String[]

Maksimum kapasitesi 2 bin kilogramın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletlerinin ve aks kantarlarının tamir ve ayar işleminden sonra yapılacak ilk muayeneleri Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) gerçekleştirilebilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, maksimum kapasitesi 2 bin kilogramın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletlerinin ve aks kantarlarının tamir ve ayar işleminden sonra yapılacak ilk muayenelerine ilişkin uygulamada değişikliğe gidildi.

Düzenleme kapsamında kullanıcının ilgili servisle anlaşması ve tamir, ayar ve muayene işlemlerinin aynı anda yapılmasını talep etmesi halinde bu işlemler tamir ayar servisinin imkanları kullanılarak TSE tarafından yapılacak.

Bu durumda anılan servis, muayene işlemleri için TSE'den ek ücret talep etmeyecek. Kullanıcı, TSE'ye muayene ücretinin yüzde 40'ını ödeyecek.

TSE, 30 Haziran 2020 tarihine kadar almış olduğu tamir ayar sonrası ilk muayene başvurularını 90 gün içinde yerine getirecek.

Öte yandan, "Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle, ölçü aletlerinin muayene ve damgalama ücretleri 70 kuruş ile 1560 lira arasında değişen tutarlarda yeniden belirlenirken, bu ücretlere KDV de eklenecek.

Yönetmelikler, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Maksimum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:24 Kaynak: AA
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