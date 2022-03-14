Sağlık çalışanlarından 'Tıp Bayramı'nda basın açıklaması - Son Dakika

ANKARA'da, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde '14 Mart Tıp Bayramı'nda toplanan sağlık çalışanları, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti.

Ankara Tabip Odası, Ankara Diş Hekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası, Devrimci Sağlık İş, Birlik ve Dayanışma Sendikası ile Ankara Aile Hekimleri Derneği üyesi sağlık çalışanları, '14 Mart Tıp Bayramı'nda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde bir araya geldi. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün de destek verdiği sağlık çalışanları, açtıkları döviz ve pankartlarla özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti.