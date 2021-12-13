Üye Girişi
Bazı sağlık ve sosyal hizmet çalışanları çarşamba günü iş bırakacak - Son Dakika

Bazı sağlık ve sosyal hizmet çalışanları çarşamba günü iş bırakacak

13.12.2021 14:25
Bazı sağlık ve sosyal hizmet çalışanları çarşamba günü iş bırakacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak 15 Aralık'ta sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek adına iş bırakacaklarını bildirdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak 15 Aralık'ta sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek adına iş bırakacaklarını bildirdi.

TTB Genel Sekreteri Bulut, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası temsilcileriyle TTB binasında basın toplantısı düzenledi.

Sağlık emekçilerinin, salgın döneminde canla başla çalışırken aynı zamanda işsizlikle, işten atılmalarla, yoksullukla karşı karşıya bırakıldığını iddia eden Bulut, sorunları konuşmak, çözüm önerilerini iletmek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya görüşme taleplerini ilettiklerini anlattı.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili TBMM'ye getirilen kanun teklifinin geri çekildiğini hatırlatan Bulut, "Bizler, teklifin yeterli olmadığını, bütüncül olmadığını, tüm sağlık çalışanlarını, tüm hekimleri kapsamadığını belirtirken bu teklif bile fazla görülmüş, ne zaman tekrar Meclise getirileceği, varsa eksikliklerin yasa teklifine eklenerek neden tamamlanmadığı gibi sorular havada bırakılarak, usule aykırı bir şekilde geri çekilmiştir." diye konuştu.

Düzenlemeyle hekim ücretlerinin yoksulluk sınırına bile ulaşamadığını söyleyen Bulut, "İktidara belirtmek isteriz ki emekli hekimlere vereceğiniz ücret yüksek değildir. Çalışanlara verdiğiniz ücret düşüktür. Sağlık ekip işidir, ekibin her bir üyesi, insanca yaşayacak bir ücret ve güvenli çalışma koşullarında ekip olarak, iş barışı bozulmadan çalışmak istemektedir." ifadesini kullandı.

Bulut, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak 15 Aralık'ta sorunlarını dile getirmek ve çözüm talep etmek adına iş bırakarak, Sağlık Bakanlığını ve iktidarı uyaracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak, Kovid-19 veya Kovid-19 şüphesiyle başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek, diğer hastalarımızda nöbet üzerinden sağlık hizmeti verilecektir. Sağlıkta özelleştirmeci, hastanelerimizi satan politikalara karşı bu uyarı görevi, koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir."

Vatandaşlardan eylem ve etkinliklerde "sağlık hakkı için birlikte olunmasını" isteyen Bulut, "Sesimizi duyun ve acil durumlar dışında sağlık kurumlarına gelmeyerek eylemlerimize destek verin." dedi.

Bulut, taleplerinin kabul edilmemesi, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenlemenin Meclis'e getirilmemesi halinde eylemlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Tabipleri Birliği, Devrimci, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bazı sağlık ve sosyal hizmet çalışanları çarşamba günü iş bırakacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bulgarlar Edirne'yi kapattı! Yılbaşına kadar kentteki bütün oteller dolu 14:16 Bulgarlar Edirne'yi kapattı! Yılbaşına kadar kentteki bütün oteller dolu
Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum 14:13 Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada şaşkınlık geçirdi! Az kalsın poşet mideye gidiyordu 14:04 Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada şaşkınlık geçirdi! Az kalsın poşet mideye gidiyordu Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar 13:56 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel 13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü 13:02 Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? 11:44 Saddam Hüseyin'in yakalandığı sığınaktaki son sözlerini biliyor musunuz? Einstein, 10:45 Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!

Son Dakika Haberleri
14:27 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmelere yürek dayanmaz!
14:16 Bulgarlar Edirne'yi kapattı! Yılbaşına kadar kentteki bütün oteller dolu
14:12 Meral Akşener, yaşadığı bir olayı anlatırken gözleri doldu: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum
14:12 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti
14:08 AK Partili Kürşat Kılıç: Baygın halimin sebebi şahsıma yapılan müdahaledir
14:06 Ebrar Karakurt'tan sıra gecesi eğlencesi! İtalya'da türkü söyleyip, çiğ köfte yoğurdular
13:55 Gökay Kalaycıoğlu ve Melike Öcalan'dan dans performansı! Dakikalarca ayakta alkışlandılar
13:30 Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek
13:29 Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel
13:28 "Uyuşturucu görüntüsü" diye servis edilmişti! O başkan konuştu: Bayıltıldım!
Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmelere yürek dayanmaz! Son Dakika: Şampiyonlar Ligi'ndeki eşleşmelere yürek dayanmaz!         
14:28
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Halası Güllü Özdoğan hayatını kaybetti         
14:13
Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi         
14:07
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek Son Dakika! Erdoğan, Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüşecek         
13:30
Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi Mehmet Boynukalın'dan asgari ücret yorumu! "Temennimiz ve duamız bu yönde" diyerek rakam verdi         
13:05
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz         
19:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 14:33:28. #1.12#
SON DAKİKA: Bazı sağlık ve sosyal hizmet çalışanları çarşamba günü iş bırakacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement