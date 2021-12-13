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Bazı sağlık ve sosyal hizmet çalışanları çarşamba günü iş bırakacak - Son Dakika

Bazı sağlık ve sosyal hizmet çalışanları çarşamba günü iş bırakacak

13.12.2021 15:50

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak 15 Aralık'ta sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek adına iş bırakacaklarını bildirdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat Bulut, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak 15 Aralık'ta sorunları dile getirmek ve çözüm talep etmek adına iş bırakacaklarını bildirdi.

TTB Genel Sekreteri Bulut, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası temsilcileriyle TTB binasında basın toplantısı düzenledi.

Sağlık emekçilerinin, salgın döneminde canla başla çalışırken aynı zamanda işsizlikle, işten atılmalarla, yoksullukla karşı karşıya bırakıldığını iddia eden Bulut, sorunları konuşmak, çözüm önerilerini iletmek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya görüşme taleplerini ilettiklerini anlattı.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili TBMM'ye getirilen kanun teklifinin geri çekildiğini hatırlatan Bulut, "Bizler, teklifin yeterli olmadığını, bütüncül olmadığını, tüm sağlık çalışanlarını, tüm hekimleri kapsamadığını belirtirken bu teklif bile fazla görülmüş, ne zaman tekrar Meclise getirileceği, varsa eksikliklerin yasa teklifine eklenerek neden tamamlanmadığı gibi sorular havada bırakılarak, usule aykırı bir şekilde geri çekilmiştir." diye konuştu.

Düzenlemeyle hekim ücretlerinin yoksulluk sınırına bile ulaşamadığını söyleyen Bulut, "İktidara belirtmek isteriz ki emekli hekimlere vereceğiniz ücret yüksek değildir. Çalışanlara verdiğiniz ücret düşüktür. Sağlık ekip işidir, ekibin her bir üyesi, insanca yaşayacak bir ücret ve güvenli çalışma koşullarında ekip olarak, iş barışı bozulmadan çalışmak istemektedir." ifadesini kullandı.

Bulut, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak 15 Aralık'ta sorunlarını dile getirmek ve çözüm talep etmek adına iş bırakarak, Sağlık Bakanlığını ve iktidarı uyaracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Acil hastalar, diyaliz hastaları, gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak, Kovid-19 veya Kovid-19 şüphesiyle başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek, diğer hastalarımızda nöbet üzerinden sağlık hizmeti verilecektir. Sağlıkta özelleştirmeci, hastanelerimizi satan politikalara karşı bu uyarı görevi, koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir."

Vatandaşlardan eylem ve etkinliklerde "sağlık hakkı için birlikte olunmasını" isteyen Bulut, "Sesimizi duyun ve acil durumlar dışında sağlık kurumlarına gelmeyerek eylemlerimize destek verin." dedi.

Bulut, taleplerinin kabul edilmemesi, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenlemenin Meclis'e getirilmemesi halinde eylemlerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bazı sağlık ve sosyal hizmet çalışanları çarşamba günü iş bırakacak
Bazı sağlık ve sosyal hizmet çalışanları çarşamba günü iş bırakacak
Bazı sağlık ve sosyal hizmet çalışanları çarşamba günü iş bırakacak
Bazı sağlık ve sosyal hizmet çalışanları çarşamba günü iş bırakacak

Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Tabipleri Birliği, Devrimci, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bazı sağlık ve sosyal hizmet çalışanları çarşamba günü iş bırakacak - Son Dakika


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