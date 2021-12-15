Bazı sağlık ve sosyal hizmet çalışanları iş bıraktı - Son Dakika

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve sağlık sendikaları, hekimlerin gelirleri ve özlük haklarını içeren yasal düzenleme talebiyle iş bırakma eylemi yaptı.

Türk Tabipleri Birliğinin çağrısıyla bir günlük iş bırakan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarından bir kısmı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesinde bir araya geldi.

Burada açıklama yapan TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut, artan enflasyon sebebiyle doktorların geçinemeyecek duruma geldiğini söyledi. Bulut, "Bıçak kemiğe dayandığı için biz bugün karşınızdayız. Bu görevi bırakma eylemleri daha sonra tüm meslek örgütlerinin görüşleri doğrultusunda uzayabilir, başka günlere de yayılabilir. Örgütler, demokratik örgütler olarak karar verecekler buna ve bizler de bu kararı uygulayacağız." şeklinde konuştu.

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Laleş Tunç ise "salgın döneminde canla başla çalışan sağlık çalışanlarının işsizlikle, işten atılmalarla, yoksullukla karşı karşıya bırakıldığını" iddia etti.

Doktorlara yapılacak zammı da içeren düzenlemenin geri çekilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunan Tunç, "İktidara belirtmek isteriz ki emekli hekimlere vereceğiniz ücret yüksek değildir; çalışanlara verdiğiniz ücret düşüktür. Sağlık, ekip işidir. Ekibin her bir üyesi, insanca yaşayacak bir ücret ve güvenli çalışma koşullarında ekip olarak, iş barışı bozulmadan çalışmak istemektedir." dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım ise ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak için mücadele ettiklerini belirtti.

Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası ile Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) temsilcileri ile CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de açıklamaya destek verdi.