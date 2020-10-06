Bazı sekterler için pozitif ayrımcılık talebi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Kamu borçlarının bir süre daha ertelenmesi ve yapılandırılması işletmelerin toparlanma sürecine önemli katkı sunacaktır. Kritik sektörlere pozitif ayrımcılık yapılabilir" dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yaptığı açıklamada, bazı sektörlerin pandemi nedeniyle sıkıntı çektiğini bildirdi.

Sadıkoğlu, "Pandemi sürecinin meydana getirdiği iş kayıplarının telafisi ve işletmelerin süreci atlatabilmesi adına SGK primleri, KDV, stopaj, kurumlar vergisi gibi kamu ödemelerine erteleme getirilmişti. Ekim ayı ile birlikte ertelenen borçların ödeme vakti de gelip çattı" ifadelerine yer verdi.

Salgın sürecinin meydana getirdiği olumsuzlukların sürdüğünü özellikle bazı sektörde durumun kritik olduğunu vurgulayan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu; "Firmalarımızın bir kısmı toparlanmayı başarsa da bazı sektörlerimizde durum kritik. Kamu borçlarının bir süre daha ertelenmesi ve yapılandırılması işletmelerin toparlanma sürecine önemli katkı sunacaktır, bu noktada bazı sektörlere pozitif ayrımcılık düşünülebilir" dedi.

"Devam eden kısıtlamalar, toparlanmayı engelledi"

Başkan Sadıkoğlu, "Önce deprem sonrasında pandemi süreçlerini birlikte yaşayan Malatyalı esnafımız maalesef tam manada toparlanabilmiş

değil. Saha çalışmaları ve sektör temsilcileri ile yaptığımız görüşmelerde özellikle bazı sektörlerin ciddi sorunlarla boğuştuğunu görüyoruz. Devletimiz pandemi sürecinin oluşturduğu iş kaybının etkilerini hafifletebilmek adına bazı kamu borçlarını 3 ay süreyle ertelemiş ayrıca 3 ay ertelemeli kredi paketi açıklamıştı. Bu destek ve ertelemeler iş dünyamıza nefes aldırsa da salgın sürecinin uzaması ve devam eden önlemler birçok sektörün toparlanmasını engelledi" şeklinde konuştu.

"Bazı sektörlerde durum kritik, pozitif ayrımcılık düşünülebilir"

Toplum sağlığı adına alınan haklı önlemlerin kimi sektörleri iş yapamaz hale getirdiğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "Örneğin yüz yüze eğitimin tüm sınıflarda başlayamaması, kırtasiye sektörünü, kantin işletmelerini, servisleri, yurtları; toplu faaliyetlere getirilen kısıtlamalar düğün ve benzeri organizasyon firmalarını, seyahat kısıtlamaları turizm acentelerini ve otelleri iş yapamaz hale getirdi. Bunun yanında bazı alanlarda ihracatın kısıtlanması ve artan döviz kurları ile nakit akışı bir türlü normale dönemedi. Özellikle pandemi sürecinin başından bu yana neredeyse tamamen kepenk kapatan, kısıtlamalar sonucu iş yapamayan sektörlerimizin; borç erteleme, yapılandırma, kısa çalışma ödeneği gibi desteklerden bir süre daha azami ölçüde yararlanmaya ihtiyacı var. Bu noktada bazı sektörlerde pozitif ayrımcılık düşünülebilir" dedi.

"Erteleme ve yapılandırma beklentisi var"

Malatya'nın Türkiye'de en fazla Covid-19 vakasının görüldüğü iller arasında üst sıralarda yer almasının şehirde korku ve tedirginlik halinin devam etmesine yol açtığını belirten Sadıkoğlu, "Artan salgın vakaları vatandaşımızın harcama alışkanlıklarının değişmesine ve piyasadaki durgunluğun devamına yol açıyor. Mevcut durumda esnafımızın ertelenen borçlarını ödeme noktasında ciddi sorun yaşayacağı aşikar. Bu durum göz önünde bulundurularak, firmaların bu döneme ait kamu borçlarında ertelemenin uzatılması ve gelecek vadede daha esnek ve kolay bir ödeme planıyla tahsil edilmesinin iş dünyamız adına büyük fayda sağlayacağını düşünüyor, iş dünyasında oluşan bu beklentinin karşılık bulmasını umut ediyoruz" şeklinde açıklamasını tamamladı. - MALATYA