Bazı Sol Kesimlerin PKK'ya Bakış Açısı Bizi Rahatsız Ediyor

HIRİSTİYAN Sosyal Birlik Partisi olarak bu konudaki tutumlarının net olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Herrmann, Türkler için ayrıca çifte vatandaşlığı hiçbir zaman düşünmediklerini de kaydetti.

HIRİSTİYAN Sosyal Birlik Partisi olarak bu konudaki tutumlarının net olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Herrmann, Türkler için ayrıca çifte vatandaşlığı hiçbir zaman düşünmediklerini de kaydetti. Herrmann, "Almanya'yı yaşam olarak seçmiş insanlardan köklerini unutmamaları kaydıyla ilk önce buradan taraf olmalarını beklemek bizim doğal beklentimizdir" diye konuştu.



DİTİB ve camilerle hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade eden Herrmann, cuma hutbelerinin Ankara'dan belirlendiğini iddia edince, DİTİB Güney Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Önder Yıldız, hutbelerin Köln'deki DİTİB Genel Merkezi tarafından iki dilli olarak hazırlandığını söyledi.



'SORUNLARI BİZE İLETİN' PKK'yı istisnasız terör örgütü olarak gördüklerini vurgulayan Herrmann, ancak bazı sol kesimden politikacıların tutum ve davranışlarıyla bu örgüte sempati gösterdiklerini, bu durumun kendilerini son derece rahatsız ettiğini dile getirdi.



Toplantıya katılanların, bazı bürokratik işlemlerin uzun ve sorunlu sürmesi, AfD gibi oluşumlardan rahatsızlık duyduklarını belirtmesi üzerine İçişleri Bakanı Herrmann, her somut durumda şikayetlerin doğrudan kendi makamına iletilmesini istedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek

Fatma Şahin Tebrikleri Kabul Ederken Bir Vatandaş Yere Uzandı

Seçim Sonrası AK Parti'den Dikkat Çeken Paylaşım: Teşekkürler Türkiyem

Antalya'da, Seçimi Kaybeden AK Partili Belediye Ücretsiz Otobüs Uygulamasını Sonlandırdı