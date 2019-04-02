Son Dakika Haberleri: Bazı Sol Kesimlerin PKK'ya Bakış Açısı Bizi Rahatsız Ediyor

Bazı Sol Kesimlerin PKK'ya Bakış Açısı Bizi Rahatsız Ediyor

1 saat önce

HIRİSTİYAN Sosyal Birlik Partisi olarak bu konudaki tutumlarının net olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Herrmann, Türkler için ayrıca çifte vatandaşlığı hiçbir zaman düşünmediklerini de kaydetti.

Bazı Sol Kesimlerin PKK'ya Bakış Açısı Bizi Rahatsız Ediyor, System.String[]
HIRİSTİYAN Sosyal Birlik Partisi olarak bu konudaki tutumlarının net olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Herrmann, Türkler için ayrıca çifte vatandaşlığı hiçbir zaman düşünmediklerini de kaydetti. Herrmann, "Almanya'yı yaşam olarak seçmiş insanlardan köklerini unutmamaları kaydıyla ilk önce buradan taraf olmalarını beklemek bizim doğal beklentimizdir" diye konuştu.

DİTİB ve camilerle hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade eden Herrmann, cuma hutbelerinin Ankara'dan belirlendiğini iddia edince, DİTİB Güney Bavyera Eyalet Birliği Başkanı Önder Yıldız, hutbelerin Köln'deki DİTİB Genel Merkezi tarafından iki dilli olarak hazırlandığını söyledi.

'SORUNLARI BİZE İLETİN' PKK'yı istisnasız terör örgütü olarak gördüklerini vurgulayan Herrmann, ancak bazı sol kesimden politikacıların tutum ve davranışlarıyla bu örgüte sempati gösterdiklerini, bu durumun kendilerini son derece rahatsız ettiğini dile getirdi.

Toplantıya katılanların, bazı bürokratik işlemlerin uzun ve sorunlu sürmesi, AfD gibi oluşumlardan rahatsızlık duyduklarını belirtmesi üzerine İçişleri Bakanı Herrmann, her somut durumda şikayetlerin doğrudan kendi makamına iletilmesini istedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:22 

İçişleri Bakanı, PKK, Güncel
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