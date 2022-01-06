Üye Girişi
Bazı STK'lardan elektrik zammı protestosu - Son Dakika

Bazı STK'lardan elektrik zammı protestosu

06.01.2022 14:40

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları (STK), elektriğe uygulanan zamları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde protesto etti.

Çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları (STK), elektriğe uygulanan zamları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde protesto etti.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, çeşitli STK'lara üye bir grupla birlikte bakanlık önünde yaptığı açıklamada, "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yürürlüğe koyduğu fahiş zamların, özel elektrik şirketlerinin tüm tüketiciler üzerinden elde ettiği kazançlarını katlayan boyutlarda olduğunu" ifade etti.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş'nin, bu ay teklif edilebilecek en yüksek fiyatın 134,5 kuruş/kWh olduğunu açıkladığını söyleyen Yener, "EPDK'nin elektrik fiyat tarifelerinde yer alan enerji bedellerini bu rakamlardan çok daha yüksekte tutması, özel elektrik şirketlerinin açık seçik biçimde kollanması anlamına gelmektedir." dedi.

Dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması gerektiğini savunan Yener, üretim altyapısında da kamunun ağırlık kazanması için kamuya ait santrallerin özelleştirilmelerinin durdurulması, verimli özel santrallerin kamulaştırılması, kamu eliyle büyük RES ve GES yatırımları yapılması gerektiğini ifade etti.

Bazı STK'lardan elektrik zammı protestosu
Bazı STK'lardan elektrik zammı protestosu
Bazı STK'lardan elektrik zammı protestosu

YORUMLAR
500

Sivil Toplum Kuruluşları, Protesto, Enerji, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bazı STK'lardan elektrik zammı protestosu - Son Dakika


Erkekler birlikte oldukları kadın sayısını neden abartır? Bilim ne diyor? Erkekler birlikte oldukları kadın sayısını neden abartır? Bilim ne diyor?         
16:17
Kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden şüpheli serbest kaldı Kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden şüpheli serbest kaldı         
16:11
Son dakika: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev eylemlerin sebebini belirlemek için soruşturma grubu oluşturdu Son dakika: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev eylemlerin sebebini belirlemek için soruşturma grubu oluşturdu         
16:01
Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti Gökhan Özoğuz, benzine gelen zamlara isyan etti         
15:08
CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasını, Demirören Grubu yargıya taşıdı         
14:22
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi Kazakistan'da eylemcilerin Nazarbayev'in heykelini yıkmaya çalışması akıllara Saddam Hüseyin'i getirdi         
10:30
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29

Son Dakika Haberleri
16:13 Aleyna Tilki'nin hayranı önce laf attı sonra dakikalarca takip etti
16:10 Kız öğrencilere bakarak kendini tatmin eden şüpheli serbest kaldı
16:01 Son dakika: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev eylemlerin sebebini belirlemek için soruşturma grubu oluşturdu
15:49 İmamoğlu'ndan ekmek fabrikası müjdesi: En büyüğünü kuruyoruz
15:47 Emekliler maaşlarını hangi gün alacak? İşte o tarihler
15:41 Bahçeli'den Osmaniye'nin kurtuluş yılına özel video!
15:32 Sancaktepe'de ekmek 1,25 liradan satılacak
15:22 Yeni araştırma! Hem muhalefet hem iktidar seçmenleri 2022'den umutsuz!
15:22 Eski sevgililer Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'da karşı karşıya gelecek
15:17 Merkez Bankası rezervleri 111,1 milyar dolar oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 16:22:29. #1.11#
SON DAKİKA: Bazı STK'lardan elektrik zammı protestosu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement