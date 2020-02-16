"Bazı ülkeler de birilerini öldürüp, ABD'ye para vererek sessiz kalmasını sağlıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Bazı ülkeler de birilerini öldürüp, ABD'ye para vererek sessiz kalmasını sağlıyor' - Son Dakika

"Bazı ülkeler de birilerini öldürüp, ABD'ye para vererek sessiz kalmasını sağlıyor"

7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda "Bridging Troubled Waters: De-escalation in the Gulf" başlıklı panelde "Bazı ülkeler de birilerini öldürüp, ABD'ye para vererek sessiz kalmasını sağlıyor" dediDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 56.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda "Bridging Troubled Waters: De-escalation in the Gulf" başlıklı panelde "Bazı ülkeler de birilerini öldürüp, ABD'ye para vererek sessiz kalmasını sağlıyor" dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 56. Münih Güvenlik Konferansı'nda "Bridging Troubled Waters: De-escalation in the Gulf" başlıklı panelde yaptığı konuşmaya, yaptırımın her türlüsüne karşı olduğunu ifade ederek başlarken, "Sorun gerçek olduğu zaman çözmek daha kolay oluyor. Ama bölgemizdeki çoğu sorunun yapay olduğunu düşünüyorum. Katar krizini örnek alalım. Kriz oluşturacak hiçbir sorun göremiyoruz" dedi. ABD ve İran'ın var olan sorunlarını diplomatik yollarla çözmeleri gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, iki ülkenin müzakerelere başlaması için koşulların uygun olduğunu düşündüğünü belirtti.

Konuşmasında, "Körfez ülkelerindeki denge ve barış aynı zamanda bizim de denge ve barışımızdır" diyen Çavuşoğlu, bazı ülkelerin para ve ABD'nin desteği ile birçok şeyi değiştirmesinin tehlikeli olduğunu düşündüğünü belirtti. Bu ülkelerin bir Arap ülkesinde demokrasi oluşumunu tehlikeli gördüğünü ve bu nedenle Hafter'i destekleyerek kargaşaya neden olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Serrac hükümetini desteklediğine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, ülkenin dengesi için bunun gerekli olduğunu belirtirken, Hafter'in eylemlerinin yasal olmadığının altını çizdi.

Öte yandan Çavuşoğlu, "Çin, aynı zamanda hem bir fırsat hem de meydan okuma olabiliyor. Bu meydan okumayla nasıl başa çıkacağımızı henüz bilmiyoruz. Çin ilk defa NATO'da bir meydan okuma olarak görülüyor. Bölgemizde, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da, Afrika'da ve şimdi de Doğu Avrupa'da Çin'in artan varlığıyla beraber yalnızca birbirimizi suçluyoruz. Çin'le nasıl başa çıkacağımızı henüz bilmiyoruz Çin bu durumdan çıkar sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu panel sırasında Amerikalı bir gazeteciye hitap ederek, "ABD'nin yerinde olup, para vererek zaman zaman herkese farklı şekilde davranmak isterdim. Biliyorum, ABD Katar krizini çözmeye çalışıyor ama karşılıklı çıkar söz konusu. Bu arada, bazı ülkeler de birilerini öldürüp, ABD'ye para vererek sessiz kalmasını sağlıyor" dedi. Çavuşoğlu ayrıca, "ABD, düşürülen Amerika dronu ile ilgili İran'a saldırmak yerine politikacılarla konuşmalı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Gulf, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:10 Kaynak: İHA
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