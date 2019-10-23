Son Dakika Haberleri: "Bazı ülkeler hala İran ile müzakerenin peşinde"
Son Dakika Güncel 'Bazı ülkeler hala İran ile müzakerenin peşinde'

"Bazı ülkeler hala İran ile müzakerenin peşinde"

4 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı ülkelerin hala Tahran ile müzakerenin peşinde olduğunu ve bunun için mesajlar gönderdiğini ancak İran'ın kendi yolunu takip edeceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı ülkelerin hala Tahran ile müzakerenin peşinde olduğunu ve bunun için mesajlar gönderdiğini ancak İran'ın kendi yolunu takip edeceğini söyledi.

Başkent Tahran'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında konuşan Ruhani, nükleer anlaşma ve ABD ile müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruhani, ABD ile yeniden müzakerelere ilişkin şunları kaydetti:

"Bazı ülkeler hala İran ile müzakerenin peşinde ve bunun için ısrar ediyor, mesaj gönderiyorlar. Müzakereler konusunda şüphesiz ki biz kendi yolumuzu takip edeceğiz. İran, tüm görüşleri dikkate alarak hesaplı ve akıllı adımlar atacaktır. Müzakerelerin İran için ne gibi kazanımlar sağlayacağını görmemiz lazım."

ABD ile imzalanan nükleer anlaşma ve İran'ın "diplomatik başarısının" sonucu halkın yaşam şartlarının düzeldiğini ve 2016 yılında dünyada en fazla büyüyen ülke olduklarını savunan Ruhani, "New York ziyaretimde bazı dünya liderleri, İran'ın bu büyümesini kıskandıklarını söylüyorlardı. Çünkü büyük şirketler akın akın İran'a geliyordu. Halkın yaşam şartlarının da nasıl düzeldiğini görüyorduk. İsrail, Suudi Arabistan ve ABD'deki aşırıcılar İran'ın bu yükselişini hazmedemedi. O yüzden Beyaz Saray'da iş başına gelenler nükleer anlaşmadan ayrıldı ve bize sorun çıkardı." ifadelerini kullandı.

Ruhani, İran takvimine göre 1397 yılının (2018 ile 2019 arası) kendileri için zor geçtiğini belirterek, bu yıl içinde artmasını istemedikleri her şeyin arttığını ve düşmesini istemediklerini her şeyin düştüğünü ifade ederek, bu süre içinde büyüme oranının düştüğünü enflasyonun ise yükseldiğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Tahran, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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