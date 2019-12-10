Bazı ülkelerdeki cezaevlerinde işkenceye maruz kalan Müslümanlara mektup

Batman'daki bazı sivil toplum kuruluşları, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla çeşitli ülkelerde cezaevlerinde işkence gören Müslümanlara mektup gönderdi.

PTT merkez şubesi önünde toplanan STK temsilcileri, Doğu Türkistan, Mısır, Filistin, Yemen ve Suriye'deki cezaevlerinde işkenceye maruz kalan Müslümanlara destek mesajları içeren mektup gönderdi.

Daha sonra grup adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Derneği Şube Başkanı Lokman Kaya, temel hakları güvence altına almak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ilan edilişi üzerinden 71 yıl geçtiğini anımsattı.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ilan edilen bildirgeyle, yaşam hakkı, eşitlik ilkesi, masumiyet karinesi ve daha birçok temel hakkın her koşulda dokunulmazlığının kabul edildiğini vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Aradan geçen zamana rağmen bugünkü küresel tablo göstermektedir ki ihlallerin önlenmesi konusunda insanlık hala geçer not alamamıştır. Aksine, bugün uluslararası siyaset insan haklarını ve değerlerini bir kez daha yitirmiş görünmektedir. Üstelik temel haklar konusunda tüm insanlar eşit olduğu halde, birilerinin hayatı hala diğerlerinden daha değerli görülmektedir. Kendini tüm insani değerlerin merkezi olarak gören Batı bugün yabancı düşmanlığı, Müslüman karşıtlığı ve nefret suçları girdabına girmişken, dünyanın diğer ülkelerde sivillere yönelik her türlü ihlal 'güvenlik' perdesi altında meşrulaştırılmaktadır."

Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikasını hatırlatan Kaya, aynı zulmün Mısır, Filistin ve Yemen başta olmak üzere birçok dünya ülkesinde de devam ettiğini sözlerine ekledi.