"Bazı ülkelerdeki enerji santrallerine yatırım için odaklandık" - Son Dakika

"Bazı ülkelerdeki enerji santrallerine yatırım için odaklandık"

Bazı ülkelerde iç savaş, çatışma ve herhangi bir nedenle hizmet dışı kalmış veya yapımı tamamlanamamış enerji santrallerine yatırım yapmak istediklerini dile getiren Yavuz Yükselir, kapsamlı plan için çeşitli ülkelerde çok sayıda enerji santralinin son durumunu incelediklerini söyledi.

Bazı ülkelerde iç savaş, çatışma ve herhangi bir nedenle hizmet dışı kalmış veya yapımı tamamlanamamış enerji santrallerine yatırım yapmak istediklerini dile getiren Yavuz Yükselir, kapsamlı plan için çeşitli ülkelerde çok sayıda enerji santralinin son durumunu incelediklerini söyledi.

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Yükselir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yükselir şunları söyledi:

"Yatırım yaparken her zaman siyasi ortamdaki gelişmeler dikkate alınmalıdır. Sürdürülebilir olmayan hükümetler, enerji gibi uzun vadeli bir yatırım sürecinde çeşitli sıkıntılar yaşamanıza yol açabilir. Savaş ve iç çatışmadan dolayı projeler sonlandırılabilir, enerji ticareti ile ilgili mevzuatlar değişebilir hatta anlaşma imzaladığınız rejimler bile son bulabilir. Riskin yüksek olduğunun farkındayız ama aynı zamanda riskin olmadığı yerde getirinin de olmayacağını biliyoruz."

Aldıkları riskleri minimize etmek için daha çok enerji santrallerinde restorasyon projelerine odaklandıklarını dile getiren Yükselir, "Yarım kalmış ya da bakımları düzenli olarak gerçekleştirilmemiş enerji santrallerinde restorasyon projeleri için hızlı bir şekilde planlarımızı yaptık. Ekibimizi uzmanlığı ve tecrübelerine güveniyoruz. Enerji üretimine ek olarak, enerji dağıtımında da destekleyici projeler hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.

Yükselir, " Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) veya Birleşmiş Milletler hibe fonları gibi uluslararası kuruluşlarla partnerlik fırsatlarını da düşünüyoruz" dedi ve ekledi: "Bu tür iş birlikleri iç savaş sonrası yeniden yapılanmaya gidecek olan Libya, Suriye gibi ülkelerde yatırım yapmanın bazı risklerini hafifletebilir. Çünkü bu uluslararası kuruluşlar, finansal istikrara yardımcı olma ve hükümetlerin temerrüde düşmesi durumunda piyasaları destekleme misyonuna sahip. Yatırım yapma kararımızda insani nedenler de ön planda yer aldı. Elektriğe erişimin temel bir insani hak olarak görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnsanların elektriğe erişimi, siyasi ve askeri çatışmaların dışında tutulmalıdır. Elektriğin, barış yapmada ve barışın sürdürülebilirliğinde önemli bir rolü var."

Libya konusunda örnekler veren Yükselir, "2010 yılında Libya'da kişi başı yıllık elektrik tüketimi 3.361kw idi. 2011 yılını Libya iç savaşının başladığı yıl olarak düşünürsek, elimizdeki son veri 2014 yılına ait ve tüketimin yüzde 50 düşüş ile 1.800kw'a kadar düştüğünü görebiliriz. Savaşın devam ettiği 6 yılda bu düşüşün devam ettiğini düşünmek yanlış olmaz. Bu yüzden savaş bittiği andan itibaren normale döndüğümüz an enerji açığının oluşmaması çok önem arz eden bir konu. 640 MW'lık bir kapasite, 1 milyon kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyacağı ev tüketimi, sanayi, ulaşım ve çevre aydınlatmasını karşılayabilecek ölçüde. Bu santrallerin hızla devreye alınmaması halinde yaşamı etkilenecek insan sayısı yüzbinlerle ifade edilebilir. Bu insanlara vaktinde yardım edebilirsek, evlerine dönmek isteyen mülteciler için de güzel bir ortam yaratabiliriz." diye konuştu.

Yavuz Yükselir, kapsamlı plan için çeşitli ülkelerde çok sayıda enerji santralinin son durumunu incelediklerini  ve neler yapabileceğimizi araştırdıklarını ve her bir santral için dünyanın farklı ülkelerindeki farklı şirketlerle ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak partnerlikler için de aktif bir arayış içinde olduklarını söyledi.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Bazı ülkelerdeki enerji santrallerine yatırım için odaklandık' - Son Dakika Ekonomi
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