Bazı ülkelerin Kovid-19 vaka sayılarında artış devam ediyor - Son Dakika

Çin'de 2019'un son aylarında ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisine alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için aşılama çalışmaları yürütülse de birçok ülkede kaydedilen günlük vaka sayılarında artış yaşanıyor.

Kovid-19 salgınında son dönemde Delta varyantının da etkisiyle bazı ülkelerde vaka sayılarında artış eğilimi gözleniyor.

Asya-Pasifik ülkeleri, vaka sayılarındaki artışla mücadele ediyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 32 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüse bağlı hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 94 bin 765 vaka tespit edilirken, virüse yakalanan 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan'da son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısı 15 bin 954'e çıktı. Son 24 saatte virüse bağlı 1 kişinin hayatını kaybettiği Ada'da, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 833'e yükseldi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 30'u yurt dışı kaynaklı 1841 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 245 bin 158'e yükseldiği ülkede son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 265'e çıktı.

Eylül ayına kadar nüfusunun yarısının aşılanması hedeflenen Güney Kore'de, 18 ila 49 yaşındaki kişilere aşı yapılmaya başlandığı belirtildi.

Günlük vaka sayısının 52 gündür 1000'in üzerinde seyrettiği ülkede, dün, 20 kişinin yaşamını yitirmesiyle temmuz ayından bu yana, virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kaydedilmişti.

Tayland'da vaka sayılarındaki artışa rağmen kısıtlamalar hafifletilecek

Tayland'da Kovid-19 vaka sayısında artış yaşanmasına rağmen, yetkililer, 1 Eylül'de Kovid-19'un yayılmasını önlemek için getirilen kısıtlamaların hafifletileceğini açıkladı.

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 18 bin 702 vaka kaydedilirken 273 kişi hayatını kaybetti.

Virüse bağlı toplam can kaybı sayısının 10 bin 587'ye, vaka sayısının 1 milyon 139 bini aştı.

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça yaptığı açıklamada, sıkı Kovid-19 önlemleri uygulanan 29 ilde iç hat uçuşlarının yeniden başlamasına, halka açık parkların ve kuaförlerin yeniden açılmasına yeşil ışık yaktı.

Günlük tespit edilen vakaların 20 bine yaklaşmasına rağmen alınan gevşeme kararlarının, hükümetin bu hafta başında değindiği "Kovid-19 ile yaşama" uygulamasının parçası olarak nitelendiriliyor.

Filipinler'de de son 24 saatte salgının başından bu yana görülen ikinci en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

Filipinler Sağlık Bakanlığından (DOH) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17 bin 447 kişide Kovid-19'a rastlanırken, 113 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, vaka sayısı 23 Ağustos'ta 18 bin 332 vaka ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Toplam vaka sayısının 1 milyon 916 bin 461'e ulaştığı ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 841'e çıktı.

Hindistan'da, son 24 saatte 44 bin 658 vaka tespit edildi

Salgında en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte 44 bin 658 vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 32 milyon 603 bin 188'e ulaştı.

Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 496 artarak 436 bin 861'e çıktı.

Yeni Zelenda Başbakanı Ardern'den Delta varyantı uyarısı

Kovid-19 salgınıyla başarılı bir şekilde mücadele eden Yeni Zelanda'da vakalarda artış yaşandığı gözlendi. Ülkede son 24 saatte 70 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni Zelanda'da bugüne kadar 3 bin 297 Kovid-19 vakası görülürken, bu zamana kadar virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Zelenda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin salı gece yarısına kadar tam kapanmada olacağını ve Auckland'ın güneyindeki bölgelerin tam kapanma bittikten sonra 3. seviyeye taşınacağını duyurdu.

Ardern açıklamasında, toplulukta çok sayıda Delta varyantı vakası olabileceği uyarısında bulundu.

Avustralya'da da Delta varyantının, en fazla yeni vaka sayısına ve can kayıplarına neden olduğu Yeni Güney Galler'in eyaletinin başkenti Sydney'de son 24 saatte 882 kişi daha Kovid-19'a yakalanırken 2 kişi hayatını kaybetti. Virüs nedeniyle can kaybı sayısı eyalette 137'ye, Avustralya genelinde 993'e yükseldi.

Öte yandan son aylarda Kovid-19'a bağlı can kaybı yaşanmayan ülkenin diğer eyaletlerinden Victoria'da 79, Avustralya Başkent Bölgesi'nde 21 kişi daha virüse yakalandı. Toplam 48 bin 827 kişinin virüse yakalandığı Avustralya'da, halen 14 bin 884 aktif vakadan 136'sı yoğun bakımda olmak üzere 840 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Bangladeş'te de son 24 saatte 3 bin 525 vaka kaydedildi

Sri Lanka Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki 4 bin 602 vaka ile ülkedeki toplam vaka sayısı 412 bin 370'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 209 kişi hayatını kaybetti, bugüne kadar virüs bulaşan 8 bin 157 kişi yaşamını yitirdi.

Salgının etkisini sürdürdüğü Bangladeş'te de son 24 saatte 3 bin 525 vaka görüldü, virüse yakalanan 117 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, salgının başından bu yana 1 milyon 486 bin 153 kişi virüse yakalandı, virüs nedeniyle 25 bin 846 kişi yaşamını yitirdi.

Malezya'da Kovid-19 vaka sayıları 20 binin üzerinde seyrediyor.

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 22 bin 70 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken vaka sayısı 1 milyon 662 bin 913'e yükseldi.

Son 24 saatte 339 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği Malezya'da virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 15 bin 550'ye ulaştı.

Ülkede dün 24 bin 599, önceki gün 22 bin 642 vaka tespit edilmişti.

Nepal'de salgında son 24 saatte 1577 vaka tespit edildi, 25 kişi virüs nedeniyle öldü.

Ülkede bugüne kadar kaydedilen toplam Kovid-19 salgınında vaka sayısı 756 bin 492'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 10 bin 663'e yükseldi.

Singapur Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 122 Kovid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı.

Toplam 67 bin 50 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar virüse bağlı 52 kişi hayatını kaybetti.

İran'da günlük 36 bin 279 yeni vaka tespit edildi

Rusya'da, son 24 saatte 19 bin 509 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 844 bin 49'a yükseldi.

Salgın nedeniyle günlük hayatını kaybedenlerin sayısının 798 olduğu, böylelikle toplam ölü sayısının 180 bin 41'e çıktı.

Son 24 saatte virüsten iyileşen kişi sayısı ise 19 bin 217 artışla 6 milyon 112 bin 35'e ulaştı.

Rusya'da, dün, 820 ile Kovid-19 kaynaklı "günlük en yüksek" ölü sayısı kayıtlara geçmişti.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 571 artarak 105 bin 287'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 36 bin 279 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 4 milyon 869 bin 414'e yükseldi. Yoğun bakım ünitelerinde ise 7 bin 817 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Latin Amerika ülkelerinde salgın yayılmaya devam ediyor

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 920 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 577 bin 565'e çıktı.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, 31 bin 24 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 676 bin 561'e yükseldi.

Meksika'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 835 kişi yaşamını yitirdi, 20 bin 633 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 256 bin 287, toplam vaka sayısı 3 milyon 291 bin 761, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 623 bin 625 olarak kayıtlara geçti.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 151 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 111 bin 117'ye, 6 bin 847 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 161 bin 926'ya yükseldi.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 124 bin 567'ye çıktı.

Son 24 saatte 1935 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 899 bin 85'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 729 bin 909'a yükseldi.