Bazı Yıldızlar Neden Daha Çok Parlar? - Son Dakika

Gece gökyüzüne baktığınızda bazı yıldızların diğerlerinden daha parlak olduğunu görmüşünüzdür. Peki bu yıldızlar neden daha parlaktır? Hadi cevabına bakalım. Bunun iki ana faktörü var.

Yıldızın gerçek parlaklığı

Bir yıldızın gerçek parlaklığı, bir yıldızın ne kadar güce sahip olduğunu gösterir. Daha güçlü yıldızlar daha az güçlü olanlardan daha fazla parlayacaktır.

Yıldızın Bizden Uzaklığı

Bir yıldızın parlaklığı sadece güç ile değil mesafe ile ölçülebilir. İki aynı güce sahip olan yıldızdan hangisi bize daha yakınsa bize o daha parlak gelecektir.

Güneş bize en parlak yıldız gibi görünür çünkü Dünya'ya en yakın yıldızdır. Şunu da unutmayın en parlak yıldızlar en önceden sönmüş olanlardır.

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