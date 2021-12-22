Üye Girişi
Bazı Yıldızlar Neden Daha Çok Parlar? - Son Dakika

Bazı Yıldızlar Neden Daha Çok Parlar?

22.12.2021 08:13
Bazı Yıldızlar Neden Daha Çok Parlar?

Gece gökyüzüne baktığınızda bazı yıldızların diğerlerinden daha parlak olduğunu görmüşünüzdür.

Gece gökyüzüne baktığınızda bazı yıldızların diğerlerinden daha parlak olduğunu görmüşünüzdür. Peki bu yıldızlar neden daha parlaktır? Hadi cevabına bakalım. Bunun iki ana faktörü var.

Yıldızın gerçek parlaklığı

Bir yıldızın gerçek parlaklığı, bir yıldızın ne kadar güce sahip olduğunu gösterir. Daha güçlü yıldızlar daha az güçlü olanlardan daha fazla parlayacaktır.

Yıldızın Bizden Uzaklığı

Bir yıldızın parlaklığı sadece güç ile değil mesafe ile ölçülebilir. İki aynı güce sahip olan yıldızdan hangisi bize daha yakınsa bize o daha parlak gelecektir.

Güneş bize en parlak yıldız gibi görünür çünkü Dünya'ya en yakın yıldızdır. Şunu da unutmayın en parlak yıldızlar en önceden sönmüş olanlardır.

İŞTE ROZET BULUTSUSU'NUN 2500 YILDIZI DOĞURDUĞU AN!

İNGİLİZ SANATÇI, COVID-19 VİRÜSÜNÜN CAM HEYKELİNİ YAPTI

Bazı Yıldızlar Neden Daha Çok Parlar?

Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Bazı Yıldızlar Neden Daha Çok Parlar? - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
08:12 7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
08:04 Son dakika: 22 Aralık Çarşamba dolar ne kadar oldu? İşte en güncel rakamlar
07:54 "Kor korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi
07:52 Son dakika: Altın fiyatlarında düşüş sürüyor mu? İşte güncel fiyatlar
07:41 Erdoğan'ın kararları Resmi Gazete'de! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı
07:36 Son dakika: Meteoroloji yeni raporu yayımladı! Beklenen kar geldi
07:30 İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu
01:04 Bakan Nebati'nin yeni sistemle ilgili soruya verdiği cevap gündem oldu: Gözlerimin içine bakın Gülçin Hanım, ne görüyorsunuz
00:41 İstanbul'da her yer beyaza büründü
00:24 Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe paylaşımına taraftarlardan beğeni yağmuru
7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı 7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı         
08:13
Son dakika: 22 Aralık Çarşamba dolar ne kadar oldu? İşte en güncel rakamlar Son dakika: 22 Aralık Çarşamba dolar ne kadar oldu? İşte en güncel rakamlar         
08:04
Cebrail'in golüne Uğurcan Çakır'dan şaşırtan yorum: Çok güzel yedim Cebrail'in golüne Uğurcan Çakır'dan şaşırtan yorum: Çok güzel yedim         
23:20
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim         
12:44
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı         
11:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 08:19:24. #1.13#
SON DAKİKA: Bazı Yıldızlar Neden Daha Çok Parlar? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement