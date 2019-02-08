Bazı Yumurtalar Beyazken, Neden Bazı Diğerleri Kahverengidir?

Yumurtalar birçok boyut ve renkte olabiliyor; ancak bunlar arasındaki farkları biliyor muyuz?

Yumurtalar birçok boyut ve renkte olabiliyor; ancak bunlar arasındaki farkları biliyor muyuz?

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