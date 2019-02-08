Son Dakika Haberleri: Bazı Yumurtalar Beyazken, Neden Bazı Diğerleri Kahverengidir?

Bazı Yumurtalar Beyazken, Neden Bazı Diğerleri Kahverengidir?

53 dakika önce

Yumurtalar birçok boyut ve renkte olabiliyor; ancak bunlar arasındaki farkları biliyor muyuz?

Yumurtalar birçok boyut ve renkte olabiliyor; ancak bunlar arasındaki farkları biliyor muyuz?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:47 Kaynak: Youtube

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