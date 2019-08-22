Son Dakika Haberleri: Bazzar'a ünlüler akın etti…
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Bazzar'a ünlüler akın etti…

1 saat önce

Cirque du Soleil'in büyüleyici ve yepyeni şovu BAZZAR, 21 Ağustos'ta Hilltown Alışveriş Merkezi İstanbul'da, kendisi gibi ikonikleşen dev çadırında ilk gösterisini gerçekleştirdi.

Bazzar'a ünlüler akın etti…, System.String[]

Ünlülerin yoğun ilgi gösterdiği şov, izleyicilerden tam not aldı.

Dünyanın en önemli projelerine imza atan Alchemy Project tarafından hayata geçirilen Bazzar Şov, Rönesans Gayrimenkul sponsorluğunda Hilltown Alışveriş Merkezi İstanbul ev sahipliğinde ve ŠKODA AUTO'nun desteğiyle, çılgın akrobatların nefes kesen gösterileriyle muhteşem bir görsel şölene imza attı.

Yönetmenliğini ve yazarlığını Susan Gaudreau'nun, kreatif direktörlüğünü ise Samuel Chouinard üstlendiği BAZZAR şovuna ilgi büyüktü. Akrobatların, dansçı ve müzisyen gruplarının, seyircileri masalsı bir yolculuğa çıkardığı Cirque du Soleil'in Hilltown Alışveriş Merkezi İstanbul'daki BAZZAR şovunun galasına Egemen-Beyhan Bağış, ŠKODA AUTO Türkiye Genel Müdürü Zafer Başar, Müge Boz, Ebru Akel- Eren Sancak, Ivana Sert ,Tarhan Telli, Ekin Mert Daymaz ve Oylum Talu-Metih Bengisu gibi iş ve sanat dünyasından isimler katılım gösterdi.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:13 Kaynak: Bültenler
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