BB Erzurum'da Manual da Costa'nın eksikliği hissedilecek

BB Erzurumspor, pazar günü sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçında en önemli oyuncularından birisi olan kart cezalısı Manuel da Costa'dan yoksun olarak sahaya çıkacak.

Süper Lig'in 30. hafta maçında evinde Trabzonspor ile karşılaşacak BB Erzurumspor'un küme düşme hattından uzaklaşması için bu maçtan puan ya da puanlar çıkarma hedefinde. Kredisi kalmayan Dadaşlar'ın bu maç öncesi en büyük eksiği ise devre arasında takıma katılan eski Trabzonsporlu Manuel da Costa olacak.

Göztepe maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Faslı stoper Dadaşlar'a geldiği günden beri yaptığı başarılı müdahaleleri ve gösterdiği performansıyla Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın defans hattında en çok güvendiği oyuncuların başında geliyor. Defansın bel kemiği olarak gösterilen da Costa'dan yoksun sahaya çıkacak Erzurumspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın onun yerine ilk 11'de Hasan Hatipoğlu ya da Osman Çelik'e görev vermesi bekleniyor. - ERZURUM