BB Erzurumspor: 0-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor BB Erzurumspor: 0-0 - Son Dakika Spor

BB Erzurumspor: 0-0

6 saat önce

STAT: Antakya AtatürkHAKEMLER: Bahattin Şimşek (xxx), Candaş Elbil (xxx), Kamil Çetin (xxx)HATAYSPOR: Akın (xx) - Soner (xx),Kubilay (xx), Aabıd Rayane (xx)(Dk. 67 Alican x), Mirkan (xx)(Dk.87 Hamza x), Gökhan (xx), Mesut (xx), Yusuf (xx), Barbosa (xx)(Dk.

BB Erzurumspor: 0-0, System.String[]

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Bahattin Şimşek (xxx), Candaş Elbil (xxx), Kamil Çetin (xxx)

HATAYSPOR: Akın (xx) - Soner (xx),Kubilay (xx), Aabıd Rayane (xx)(Dk. 67 Alican x), Mirkan (xx)(Dk.87 Hamza x), Gökhan (xx), Mesut (xx), Yusuf (xx), Barbosa (xx)(Dk.58 Selim xx), Popov (xx), Caner (xxx)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Sehıc (xx)- Aykut Demir (xx), Obertan (xx)(Dk. 76 Hasan x), Mehmet (xx), Pote (xx), İbrahim (xx), Hamroun (x)(Dk.46 Emrah x), Sıssoko (xx)(Dk. 82 Scuk x), Mucahit (x), Barış (x)

SARI KARTLAR: Emrah, Sissoko (BB Erzurumspor)

TFF 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında lider Hatayspor, konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı. Bu skorla Hatayspor 50 puanla liderliğini, Erzurumspor ise 46 puanla ikinciliğini korudu.


- Hatay
Mustafa Kemal Atatürk, Bahattin Şimşek, Hatayspor, Antakya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:22 Kaynak: DHA
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