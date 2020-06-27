BB Erzurumspor: 1-3

STAT: AktepeHAKEMLER: Bahattin Şimşek, Bersan Duran, Hüseyin AylakOSMANLISPOR : Ahmet- Ali, Mehmet, Atakan, Ali Eren (Dk.79 Oğuz Yıldırım), Doğukan, Blagojevic, Halil İbrahim (Dk.67 Batuhan Yılmaz), Eric Ayuk, Mertan (Dk.75 Berk Karadağ), Erdem (Dk.46 Yiğit Kotan)B.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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