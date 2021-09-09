BB. Erzurumspor, 21 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yaz transfer döneminde 21 futbolcuyla mukavele imzaladı.

TFF 1'inci Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sona eren transfer sezonuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TFF 1. Lig 2021-2022 Sezonu yaz transfer döneminde kulübümüz 21 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalamıştır.

Yaz transfer döneminde takımımıza katılan futbolcularımız;Mustafa Yumlu, Aykut Demir, Erkan Anapa, Orhan Ovacıklı, Süleyman Koç, Mücahid Albayrak, Ufuk Budak, Mustafa Akbaş, Valdomiro Tualungo Paulo Lameire (Estrela), Hasan Batuhan Artaslan, Gökhan Alsan, Alican Özfesli, Martin Hasek, Herolind Shala, Ahmet Canbaz, Emircan Altıntaş, Mikhail Rosheuvel, Aly Malle, Eren Tozlu, Celal Hanalp, Aaron Samuel Olanare."Kulüp açıklamasında, Sefa Akgün'ün Anagold 24 Erzincanspor, Cengizhan Bayrak'ın Bayrampaşa SK, Celal Hanalp'ın Afjet Afyonspor Kulübü, Muhammed Furkan Özhan'ın ise Elazığ Karakoçan FK'ya kiralık olarak gönderildiği bildirildi.

Kulüp açıklamasında, "2021-2022 sezonunda TFF 1 Lig'de mücadele edecek Erzurumspor'umuzun kadrosuna dahil ettiğimiz futbolcularımıza, kiralık gönderilen ve yollarımızı ayırdığımız futbolcularımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz" denildi.

- Erzurum