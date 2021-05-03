BB Erzurumspor: 3-1

STAT: Ülker

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

FENERBAHÇE: Harun, Szalai, Tisserand, Caner (Dk.62 Novak), Ozan, Sosa, Mert Hakan (Dk.70 Samatta), İrfan Can, Mesut (Dk.71 Osayi-Samuel), Pelkas (Dk.88 Gustavo), ValenciaBB ERZURUMSPOR: Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Omolo (Dk.46 Özgür), Boumal, Obertan, Novikovas (D.46 Rashani), Cenk Ahmet (Dk.61 Butko), OltanGOLLER: Dk. 6 Sosa (P), Dk. 12 Valencia, Dk. 14 Pelkas ( Fenerbahçe ) - Dk. 81 Özgür Sert (BB Erzurumspor)SARI KARTLAR: Gökhan, Rashani, Murat (BB Erzurumspor)

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Fenerbahçe, BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.1'inci dakikada Mert Hakan'ın uzun topunda savunma arkasına sarkan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Valencia'nın aşırtma vuruşunda kaleci Szumski, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu Erzurumspor savunması uzaklaştırdı.5'inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Mücadelenin 1'inci dakikasında ceza sahası içinde yaşanan karambolde Valencia'nın vuruşunda top Gökhan Kardeş'in eline çarptı. Mücadelenin hakemi Mete Kalkavan, VAR uyası ile pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.6'ncı dakikada topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.8'inci dakikada Mesut'un pasında topla buluşan Mert Hakan'ın ceza sahası sağından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.12'nci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can'ın pasında topla buluşan Valencia'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.14'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. İrfan Can'ın pasında topla buluşan Valencia topu Pelkas'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.31'inci dakikada Mert Hakan'ın pasında topla buluşan Sosa'nın ceza yayı gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.35'inci dakikada Murat'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde yer alan Oltan topla buluştu. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Novikovas'ın gelişine vuruşunda Szalai'nin müdahale ettiği top kornere gitti.39'uncu dakikada Velancia'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda savunmaya çarpan top auta gitti.56'ncı dakikada Mesut'un pazında sağ kanatta topla buluşan Ozan'ın son çizgiden ortasında top Valencia'da kaldı. Ceza alanı içinden Valencia'nın vuruşunda Gökhan'a çarpan top kornere gitti.65'inci dakikada Ozan'ın pasında topla buluşan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.80'inci dakikada Ozan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.81'inci dakikada BB Erzurumspor farkı 2'ye indirdi. Obertan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Özgür'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.82'nci dakikada Butko'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Oltan'ın kafa vuruşunda top kale direğini sıyırarak auta gitti.87'nci dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osayi-Samuel'in vuruşunda kaleci Szumski topu ayaklarıyla auta çeldi.

Karşılaşma 3-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.

- İstanbul