BB Erzurumspor: 4-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor BB Erzurumspor: 4-0 - Son Dakika Spor

BB Erzurumspor: 4-0

6 saat önce

Antalyaspor, TFF 1'inci Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

BB Erzurumspor: 4-0, System.String[]

Antalyaspor, TFF 1'inci Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

Antalya'da Regnum Carya sahasında oynanan karşılaşmaya kırmızı beyazlılar; Ferhat, Bünyamin, Celustka, Chico, Kudryashov, Yekta, Ufuk, Amilton, Chahechouhe, Doğukan ve Gustavo ilk 11'i ile çıktı. Antalyaspor, karşılaşmanın 16 ve 20'nci dakikalarında Amilton Minvervino'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. İlk yarının bitimine 2 dakika kala Gustavo Blanco'nun golü, devrenin skorunu ilan etti: 3-0.Mücadelenin ikinci yarısında Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna; Mukairu, Serdar, Halil İbrahim, Erman, Harun Alpsoy, Fredy, Mikail ve Berkay Fındık'a şans verdi. Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında Paul Mukairu attığı golle skoru 4-0'a getirdi. 90 dakika bu sonuçla tamamlandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tahkim'den son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması
Emre Belözoğlu'nun idmanda takım arkadaşlarına taktik vermesi dikkat çekti Antalyaspor, Sinan Gümüş, Dusko Tosic ve Ragnar Sigurdsson'u transfer etmek istiyor Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum

Son Dakika Haberleri
00:54 Basketbol: THY Avrupa Ligi - Son Dakika Spor
00:48 Ajax, Matthijs de Ligt'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor - Son Dakika Spor
00:34 İletişim Başkanlığından "Sporda Şiddetsiz İletişim" Projesi - Son Dakika Spor
00:02 Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika Spor
00:00 İspanya Süper Kupası finalinde Madrid derbisi oynanacak - Son Dakika Spor
23:24 Antalyaspor, Sinan Gümüş, Dusko Tosic ve Ragnar Sigurdsson'u transfer etmek istiyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 01:18:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BB Erzurumspor: 4-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]