- BB Erzurumspor - Adana Demirspor maçının ardından

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:

"Böyle bir skoru beklemiyordum, yapmamız gereken yerde kaza yaptık"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar:

"Hak edilmiş bir galibiyet aldık"

ERZURUM - TFF 1. Lig'in 31. hafta maçında ligin zirvesini yakından ilgilendiren müsabakada BB Erzurumspor, sahasında Adana Demirspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, beklemedikleri bir skor olduğunu ifade ederek, "Final niteliğinde oynadığımız bir müsabakaydı. Kazansaydık yüzde 80 ligi halletmiş olacaktık. Rakibimize kaybettik. İlk devre beklediğim gibi geçti. Oyuna hakimdik. İkinci yarı oyuncularıma daha sakin olmalarını ve basit hatalar yapmamaları gerektiğini söyledim. Bunda başarılı olamadık. Gol yemek sorun değil karşılık vermek reaksiyon vermek önemliydi. İkinci golü yedik ve takım çöktü. Biz biraz kabullendik gibi. Bu çocuklar takımı buraya kadar getirdi. Son 3 hafta daha mücadelenin içerisinde olacağız. Her takımın ilk 2 içerisine girme ihtimali var. Bugün üzüntülüyüz ama yarın itibariyle hayata dönmek zorundayız. Böyle bir skoru beklemiyordum. Kafamızı öne eğmeyeceğiz. Süper Lig'e çıkmak için yine mücadele edeceğiz ben takımıma inanıyorum. Yapmamız gereken yerde kaza yaptık maalesef" dedi.

"Adana Demirspor cephesi"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar ise hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Kazandığımız için mutluyuz. Böyle zorlu bir deplasmanda kazanmak çok önemliydi. Maç maç bakıyorduk Osmanlıspor, Giresunspor ve ardından final olan Erzurumspor maçını bugün oynadık. İyi oyundan sonra hak edilmiş bir galibiyet aldık. Bundan sonra Altay maçına konsantre olacağız. Bizler takım olarak kazanmadık sadece Adana şehri adına kazandık. Adana şehri Süper Lig'i hak ediyor" şeklinde konuştu.