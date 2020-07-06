BB Erzurumspor adım adım Süper Lig'e - Son Dakika

BB Erzurumspor adım adım Süper Lig'e

BB Erzurumspor, geçtiğimiz hafta sahasında 2-1 mağlup olduğu Adana Demirspor maçının yaralarını dün deplasmanda Giresunspor karşısında 2-1 galip gelerek sardı.

BB Erzurumspor, geçtiğimiz hafta sahasında 2-1 mağlup olduğu Adana Demirspor maçının yaralarını dün deplasmanda Giresunspor karşısında 2-1 galip gelerek sardı. Mavi-beyazlı ekip, Adana Demirspor'un puan kaybettiği haftada 3 puan alarak ikinci sırada kendine yer buldu.

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TFF 1. Lig'de zirve yarışı son haftalarda iyice kızıştı. BB Erzurumspor, geçtiğimiz hafta içi Adana Demirspor'a sahasında 2-1 mağlup olarak uzun süredir bulunduğu ikinci sırayı rakibine teslim etmişti. Dün oynanan müsabakalarda Adana Demirspor sahasında Altay'la 2-2 berabere kaldı. Dadaşlar ise Giresunspor deplasmanından 2-0'lık skor alarak 3 puanla döndü. Bu sonuçlarla birlikte BB Erzurumspor hafta içi kaybettiği ikinciliği hafta sonu yeniden geri aldı.


Dün oynanan müsabakaların ardından alınan sonuçlarla birlikte Hatayspor, Keçörengücü maçından son dakikalarda aldığı galibiyetle puanını 60'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. BB Erzurumspor deplasmanda aldığı Giresunspor galibiyetiyle puanını 56'ya yükselterek puan tablosunda ikinci sıraya yeniden yükseldi. Adana Demirspor ise 10 kişi kaldığı müsabakada Altay'la 2-2 berabere kalırken puanını 55 yaptı ve 32. haftayı üçüncü sırada tamamladı. 55 puanlı Adana Demirspor'u sırasıyla 55 puanlı Bursaspor, 51 puanlı Altay ve 51 puanlı Akhisarspor takip ediyor. - ERZURUM

Erzurumspor Kulübü, Adana Demirspor, Giresunspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 13:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor BB Erzurumspor adım adım Süper Lig'e - Son Dakika Spor
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