BB Erzurumspor, Adolphe Teikeu'yu kadrosuna kattı

Dadaşlar, özel hazırladıkları kliple yapılan paylaşımda, "Adolphe Teikeu Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarında hız kazanan BB Erzurumspor, son olarak Fransız kulübü Sochaux 'de forma giyen 30 yaşındaki savunmacı Adolphe Teikeu'yu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla renklerine bağladığını duyurdu.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur