BB Erzurumspor Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor BB Erzurumspor Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

BB Erzurumspor Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

BB Erzurumspor Pazar günü deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BB Erzurumspor Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

BB Erzurumspor Pazar günü deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


TFF 1. Lig'in 28. Hafta müsabakasında BB Erzurumspor Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak. Dadaşlar ligin zirvesini yakından ilgilendiren müsabakanın hazırlıklarını yeni hocası Mehmet Özdilek yönetiminde sürdürdü.


Kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. İlk bölümde koşu ve ısınma hareketleri yapan mavi-beyazlı ekip antrenmanın geri kalan kısmında 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın son kısmı ise taktik ağırlıklı geçti.


BB Erzurumspor yapılan antrenmanın ardından havayoluyla Manisa'ya hareket etti. - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Özdilek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:34 Kaynak: İHA
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