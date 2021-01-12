BB Erzurumspor, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

BB Erzurumspor, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
12.01.2021 18:37
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor hazırlıklarını sürdürdü.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Polonyalı kaleci Jakup Szumski Erzurum'a gelerek takıma katıldı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra taktiksel ağırlıklı çalışan mavi-beyazlı ekip çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.
Öte yandan yeni transfer 28 yaşındaki file bekçisi Jakup Szumski takıma katılarak çalışmalara başladı.
BB Erzurumspor yarın Antalya'ya giderek kampa girecek.
(Çağrı Korkmaz/İHA)
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