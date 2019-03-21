Son Dakika Haberleri: Bb Erzurumspor, Antalya Belek'te Kampa Girdi

Bb Erzurumspor, Antalya Belek'te Kampa Girdi

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Antalya Belek'te bir hafta sürecek kamp hazırlığına başladı.

Bb Erzurumspor, Antalya Belek'te Kampa Girdi, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Antalya Belek'te bir hafta sürecek kamp hazırlığına başladı.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, yönetiminde konakladığı otelin spor tesislerinde gündem çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürüyor.

Mavi-beyazlılarda sakatlığı devam eden kaptan Egemen Korkmaz ve Rasad Muhammed kampa katılmadı. Bu arada BB Erzurumspor kalecisi İbrahim Sehiç Bosna Herkes milli takımı kadrosunda yer aldığı için kampa katılamadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kampı 29 Mart 2019 günü sona erecek. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:51 Kaynak: İHA

Antalya, Belek, Spor
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