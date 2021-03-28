BB Erzurumspor, Antalya kampını tamamladı

Mavi-beyazlı ekip bir gün aranın ardından salı günü Erzurum'a topbaşı yapacak. - ERZURUM

BB Erzurumspor, milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya Belek'te yaptığı kampı tamamladı. Dadaşlar, çalışmalarını Erzurum'da sürdürecek.

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