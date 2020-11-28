BB Erzurumspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 10. haftasında pazar günü Antalyaspor'u evinde konuk edecek BB Erzurumspor, hazırlıklarını tamamladı.
Erzurumspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandı. Takım ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.
BB Ezurumspor- Antalyaspor karşılaşması 29 Kasım 2020 Pazar günü 13.30'da başlayacak. - ERZURUM
- Kaynak: İHA
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