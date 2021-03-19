BB Erzurumspor, Antalyaspor maçına hazır - Son Dakika

BB Erzurumspor Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
BB Erzurumspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde 21 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenman ısınma hareketleri başladı. Ardından düz koşu, kondisyon, taktiksel ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. Takım idman sonrası, hava yoluyla Antalya'ya geçerek Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanın ardından kampa girecek. - ERZURUM
Kaynak: İHA
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