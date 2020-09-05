BB Erzurumspor, Armando Sadiku'yu kadrosuna kattı - Son Dakika

BB Erzurumspor, Armando Sadiku'yu kadrosuna kattı

İç ve dış transferlerde hareketli günler yaşayan BB Erzurumspor Arnavut forvet Armando Sadiku'yu transfer ederek hücum hattına kuvvet kazandırdı.

BB Erzurumspor, Armando Sadiku'yu kadrosuna kattı, System.String[]

İç ve dış transferlerde hareketli günler yaşayan BB Erzurumspor Arnavut forvet Armando Sadiku'yu transfer ederek hücum hattına kuvvet kazandırdı.

Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 29 yaşındaki deneyimli forvetle prensipte anlaşma sağlandığını, oyuncunun milli maçları sonrası sağlık kontrollerinden geçip takıma katılacağını duyurdu.

Daha önce İspanya'da Malaga ve Levante formaları giyen 29 yaşındaki deneyimli forvet Armando Sadiku, 2 sene mavi beyazlı forma ile mücadele edecek.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 11:23

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Spor BB Erzurumspor, Armando Sadiku'yu kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Eski koca dehşeti! Takip ettiği kadını marketin ortasında 12 kez bıçakladı 12 yaşındaki kız çocuğunu istismardan tutuklanan sahte şeyh için 42 yıl hapis cezası istendi Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına maaş ve ek ödeme müjdesi Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor? Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti Pompalı tüfekle öldürdüğü eşi, "Kimse sana artık bakamayacak" diyerek Fikriye'nin yüzünü yakmaya kalkmış Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında Av sezonunun açılmasıyla balıkçıların gözdesi olan palamudun tanesi 10 liradan satılıyor Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz Mardinli çoban 100 liralık taksiti ödeyemediği için eşeği elinden alınacak Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı 19 yaşındaki genç, arkadaşlarına yardım etmek isterken canından oldu
Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar         
23:31
Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi         
23:10
Beşiktaş, yeni transferlerin gol attığı karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 3-0 kazandı Beşiktaş, yeni transferlerin gol attığı karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 3-0 kazandı         
23:04
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den orta saha transferi açıklaması: Taraftarı mutlu edeceğiz Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den orta saha transferi açıklaması: Taraftarı mutlu edeceğiz         
22:44
A Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş aday kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş aday kadrodan çıkarıldı         
22:21
Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı         
22:03
Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti         
22:00
Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi         
21:45
Futbolcunun koronavirüs testinin pozitif olduğu devre arasında öğrenilince maç iptal edildi Futbolcunun koronavirüs testinin pozitif olduğu devre arasında öğrenilince maç iptal edildi         
21:26
Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor         
20:50
Akraba iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı Akraba iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı         
20:23
5 kuruşsuz 4 ülke, 95 şehir gezen genç kızın hedefinde dünya turu var 5 kuruşsuz 4 ülke, 95 şehir gezen genç kızın hedefinde dünya turu var         
18:39
Otomobil ile çarpışan Yunus timinin ölümden döndüğü anlar kamerada Otomobil ile çarpışan Yunus timinin ölümden döndüğü anlar kamerada         
17:53
Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada         
17:08
Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş         
17:01
Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti         
16:50
13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı 13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı         
16:50
Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak Ötanazi talebi reddedilen hasta, kendi fişini çekip sosyal medyadan yayınlayacak         
16:15
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı         
15:53
Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu         
15:08
Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu         
15:07
87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu 87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu         
14:15
Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu         
14:07
Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı         
14:03
Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti         
13:45
3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı 3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı         
12:31
Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü         
12:30
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı         
12:02
Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü         
12:01
Gambiyalı amatör futbolcu Yahya Jarju, takımından ayrılıp bici bici satarak geçimini sağlıyor Gambiyalı amatör futbolcu Yahya Jarju, takımından ayrılıp bici bici satarak geçimini sağlıyor         
11:37
Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2020 11:26:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BB Erzurumspor, Armando Sadiku'yu kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei