İç ve dış transferlerde hareketli günler yaşayan BB Erzurumspor Arnavut forvet Armando Sadiku'yu transfer ederek hücum hattına kuvvet kazandırdı.
Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 29 yaşındaki deneyimli forvetle prensipte anlaşma sağlandığını, oyuncunun milli maçları sonrası sağlık kontrollerinden geçip takıma katılacağını duyurdu.
Daha önce İspanya'da Malaga ve Levante formaları giyen 29 yaşındaki deneyimli forvet Armando Sadiku, 2 sene mavi beyazlı forma ile mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 11:23
Son Dakika › Spor › BB Erzurumspor, Armando Sadiku'yu kadrosuna kattı - Son Dakika Spor