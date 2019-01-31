Son Dakika Haberleri: Bb Erzurumspor Auremir ile Yollarını Ayırdı

Bb Erzurumspor Auremir ile Yollarını Ayırdı

1 saat önce

BB Erzurumspor sezon başında Sivasspor'dan transfer ettiği Auremir Evangelista Dos Santos ile yollarını ayırdı.

Bb Erzurumspor Auremir ile Yollarını Ayırdı, System.String[]
BB Erzurumspor sezon başında Sivasspor'dan transfer ettiği Auremir Evangelista Dos Santos ile yollarını ayırdı.

Kulüple sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden başarılı savunma oyuncusu Auremir'in ülkesine döneceği belirtildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:50 Kaynak: İHA

Spor
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