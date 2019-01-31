Bb Erzurumspor Auremir ile Yollarını Ayırdı
1 saat önce
BB Erzurumspor sezon başında Sivasspor'dan transfer ettiği Auremir Evangelista Dos Santos ile yollarını ayırdı.
BB Erzurumspor
sezon başında Sivasspor
'dan transfer ettiği Auremir Evangelista Dos Santos
ile yollarını ayırdı.
Kulüple sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden başarılı savunma oyuncusu Auremir'in ülkesine döneceği belirtildi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:50 Kaynak: İHA
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